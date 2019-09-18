Президент INNIO Group: на нефтегазовом форуме надо обсуждать "зеленый водород"

ТАСС, 18 сентября. В долгосрочной перспективе Западная Европа ориентируется прежде всего на зеленую энергетику, на безуглеродное производство топлива, на экологичный водород. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент INNIO Group Карлос Ланге, отвечая на вопрос о необходимых приоритетах для дискуссии на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Прежде всего в качестве доминирующей темы стоит упомянуть природный газ. В этом смысле нефтегазовая промышленность находится в очень хорошем положении, так как динамика спроса до 2040 года вырастет на треть. Другой момент касается ископаемого топлива. Да, это основной источник энергии для Западной Европы, куда Россия поставляет большие объемы природного газа. Однако в долгосрочной перспективе Европа ориентируется на зеленую энергетику, на безуглеродное производство топлива. И, конечно, это экологичный водород, который еще называют "синим" или "зеленым" – это те решения, которые INNIO Group предлагает. Думаю, эти вопросы надо здесь обсуждать в рамках форума", - сказал он.

Об INNIO

INNIO Group – ведущий поставщик решений для газовых двигателей, энергооборудования, цифровой платформы и дополнительных услуг в области производства энергии и сжатия газа, в непосредственной близости к потребителю. Присутствует более чем в 100 странах. Головной офис расположен в Jenbach (Австрия), другие конструкторско-производственные предприятия находятся в Welland (Онтарио, Канада) и Waukesha (Висконсин, США).

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В этом году в ТНФ принимают участие более 3,2 тыс. человек, годом ранее в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.