Александр Моор: юбилейный нефтегазовый форум в Тюмени собрал рекордное число участников

ТАСС, 19 сентября. Юбилейный Тюменский нефтегазовый форум собрал рекордное число участников, рассказал ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Участников форума в этом году рекордное количество, более 3300. Во многом это объясняется тем, что была проведена хорошая подготовка. Мы много готовились, в первую очередь содержательно. Подготовка началась практически сразу после завершения прошлогоднего форума. На совещаниях мы сфокусировали спектр вопросов, необходимых для рассмотрения, – нефтегазовая сфера очень широкая. Нужно было сконцентрироваться, чтобы не просто поразмышлять на какие-то вопросы, но и получить практический эффект для нашего региона", - сказал губернатор, добавив, что доволен тематикой и содержанием бесед в повестке форума.
О форуме
X Тюменский нефтегазовый форум (18+) проходит 17-19 сентября. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, обозначают пути реализации профильных задач. В этом году в ТНФ принимают участие более 3,2 тыс. человек, годом ранее в мероприятии участвовало 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.