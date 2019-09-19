Александр Моор: юбилейный нефтегазовый форум в Тюмени собрал рекордное число участников

ТАСС, 19 сентября. Юбилейный Тюменский нефтегазовый форум собрал рекордное число участников, рассказал ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Участников форума в этом году рекордное количество, более 3300. Во многом это объясняется тем, что была проведена хорошая подготовка. Мы много готовились, в первую очередь содержательно. Подготовка началась практически сразу после завершения прошлогоднего форума. На совещаниях мы сфокусировали спектр вопросов, необходимых для рассмотрения, – нефтегазовая сфера очень широкая. Нужно было сконцентрироваться, чтобы не просто поразмышлять на какие-то вопросы, но и получить практический эффект для нашего региона", - сказал губернатор, добавив, что доволен тематикой и содержанием бесед в повестке форума.