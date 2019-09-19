{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
X Тюменский нефтегазовый форум

Анастасия Бондаренко: повестку образования диктует не вуз, а работодатель

Статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ стала одним из основных спикеров пленарного заседания второго дня X Тюменского нефтегазового форума
Заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко
© Максим Слуцкий/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Повестку образования в настоящее время диктует не вуз, а работодатель. Об этом рассказала в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко - один из основных спикеров пленарного заседания "Профессии будущего: глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда" на X Тюменском нефтегазовом форуме.  

"Основной ключевой тезис заключается в том, что не вузы ныне диктуют повестку образования. Диктуют ее работодатели. Вузам придется перестроить собственное сознание и отношение к этому процессу и понять, что без взаимоотношений с компаниями (...) невозможно подготовить специалиста в востребованные отрасли. Образование должно расти опережающими темпами, вузы должны готовить на опережение. И сейчас, мне кажется, в процессе подготовки кадров главные - не вузы", - считает собеседник агентства.

© ТАСС

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум (18+) проходит 17-19 сентября. Его участники обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, обозначают пути реализации профильных задач. В этом году в ТНФ принимают участие более 3,2 тыс. человек, годом ранее в мероприятии участвовало 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
X Тюменский нефтегазовый форум
Главным событием спортивного вечера FINOPOLIS 2019 станет турнир по пляжному волейболу
В турнире примут участие российские пляжные волейболистки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова
Читать полностью