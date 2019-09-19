Анастасия Бондаренко: повестку образования диктует не вуз, а работодатель

ТАСС, 19 сентября. Повестку образования в настоящее время диктует не вуз, а работодатель. Об этом рассказала в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко - один из основных спикеров пленарного заседания "Профессии будущего: глобальные тренды и территориально-отраслевые рынки труда" на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Основной ключевой тезис заключается в том, что не вузы ныне диктуют повестку образования. Диктуют ее работодатели. Вузам придется перестроить собственное сознание и отношение к этому процессу и понять, что без взаимоотношений с компаниями (...) невозможно подготовить специалиста в востребованные отрасли. Образование должно расти опережающими темпами, вузы должны готовить на опережение. И сейчас, мне кажется, в процессе подготовки кадров главные - не вузы", - считает собеседник агентства.