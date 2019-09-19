Наталья Ямщикова: повышение содержательной планки нефтегазового форума – знак мастерства

ТАСС, 19 сентября. Повышение содержательной планки Тюменского нефтегазового форума из года в год – это знак мастерства. Об этом в интервью ТАСС в ходе главного форума нефтегазовой отрасли России рассказала директор Корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова.
"Интересных вопросов на этом форуме было много, и мне нравится, что они все больше становятся прикладными. Ты не можешь просто рассуждать на теоретические темы, не приводя примеры, что делают университет и компания для развития образования. Хотелось бы, чтобы пленарные сессии завершались вопросом – что дальше, о чем будем говорить и что обсуждать через год? Там, где есть внимание, даже с дискретностью в год, там начинается действие на результат", - рассказала она. Собеседник добавила, что для нее повышение содержательной планки от форума к форуму – это знак мастерства.
О форуме
X Тюменский нефтегазовый форум (18+) прошел 17-19 сентября. Его участники обсудили вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, обозначили пути реализации профильных задач. В этом году в ТНФ приняли участие более 3,2 тыс. человек, годом ранее в мероприятии участвовало 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.