Наталья Ямщикова: повышение содержательной планки нефтегазового форума – знак мастерства

ТАСС, 19 сентября. Повышение содержательной планки Тюменского нефтегазового форума из года в год – это знак мастерства. Об этом в интервью ТАСС в ходе главного форума нефтегазовой отрасли России рассказала директор Корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова.

"Интересных вопросов на этом форуме было много, и мне нравится, что они все больше становятся прикладными. Ты не можешь просто рассуждать на теоретические темы, не приводя примеры, что делают университет и компания для развития образования. Хотелось бы, чтобы пленарные сессии завершались вопросом – что дальше, о чем будем говорить и что обсуждать через год? Там, где есть внимание, даже с дискретностью в год, там начинается действие на результат", - рассказала она. Собеседник добавила, что для нее повышение содержательной планки от форума к форуму – это знак мастерства.