Водитель из Екатеринбурга стал лучшим вагоновожатым в России

КАЗАНЬ, 23 сентября. В Казани завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель трамвая", организованный Научно-Исследовательским институтом автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта Российской Федерации.

Побороться за призовой фонд в 500 тыс. рублей приехал 31 участник – водители трамвая из 24 городов России: Волгограда, Барнаула, Евпатории, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тулы, Старого Оскола, Казани, Коломны, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Новокузнецка, Ачинска, Златоуста, Ижевска и других городов.

"Повышение уровня профессиональной подготовки водителей, создание благоприятного психологического климата, информационной и методической поддержки-все это важно, - делится председатель судейской комиссии Алексей Васильков, - для вовлечения субъектов Российской Федерации в мероприятия, предусмотренные направлением "Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах".

В течение трех конкурсных дней участники состязаний демонстрировали навыки вождения трамвая по специальной трассе, приемке трамвая перед выездом на линию, а также знания устройства трамвая, правил технической эксплуатации и правил дорожного движения.

Впервые в истории конкурса в программу соревнований вошел модуль "Комфортное вождение", который включает в себя максимально бережное (равномерное и безопасное) движение по зачетной трассе: перед стартом в центр салона трамвая поместили открытый контейнер с водой, задача водителя состояла в том, чтобы, последовательно выполняя все упражнения, доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

Состязания проходили с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников.

Для соревнований конкурсантам были предоставлены следующие типы подвижного состава трамваев: Спектр 71-407, АКСМ 62103, КТМ-623.

По итогам соревнований первое место и 300 тыс. рублей выиграл Сергей Беляев из Екатеринбурга, таким образом, став лучшим водителем трамвая в России. "Меня за месяц до конкурса сняли с линии. Я упорно готовился, каждый день решал теоретические билеты и по несколько раз в день проходил трассу", - поделился секретом успеха победитель.

Второе место занял Александр Пехов из Коломны, ему досталось 150 тыс. рублей, бронзу 50 тыс. рублей на двоих поделили Павел Гнусов из Ижевска и Миляуша Салихова из Казани.