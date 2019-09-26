В больницах Тюменской области обновят дорогостоящее диагностическое оборудование

ТАСС, 26 сентября. Современное лечебно-диагностическое оборудование получат клиники Тюменской области в 2020 году. Распоряжение о дополнительном выделении более 250 миллионов рублей из областного бюджета подписал губернатор Александр Моор, сообщают в пресс-службе главы региона.

Об оборудовании

Медицинское оборудование заменит устаревшие аналоги и позволит увеличить число пациентов, которым будет оказана медицинская помощь.

Аппарат лучевой терапии, оснащенный системой визуализации очага опухоли, появится в Медицинском городе. Качественную лучевую терапию смогут ежегодно получить до 700 пациентов со злокачественными заболеваниями.

Новый магнитно-резонансный томограф и эндоскопическое оборудование установят в областной клинической больнице №2. С их помощью планируется ежегодно проводить до 12 тыс. обследований и 4,5 тыс. операций соответственно.

До 120 исследований в день будут выполнять на новом рентгеновском аппарате, который установят в тобольской ОКБ №3.

Также предусмотрена замена 10 лифтов в медицинских организациях региона. Их обновят в Медгороде и областном противотуберкулезном диспансере, закупки проведут до конца года.

Расходы на здравоохранение

В 2019 году расходы на здравоохранение региона увеличены на 1,5 млрд рублей. Закон о внесении изменений в бюджет Тюменской области принят на заседании областной думы 19 сентября.

"Депутаты приняли большое количество поправок в областной бюджет. Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц, кроме того, будет приобретено и 17 новых машин для службы скорой помощи. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента РФ", – подчеркнул губернатор.