Мировую дискуссионную площадку дляМСП создадут после бизнес-форума ШОС и БРИКС

МОСКВА, 30 сентября. Завершился Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. 2,8 тыс. участников, из которых 200 международных – более 30 стран мира. Уфа на несколько дней, с 25 по 27 сентября, стала настоящим центром малого и среднего предпринимательства всего пространства ШОС и БРИКС.

Делегаты отмечали, что за пять лет существования Форум превратился в эффективную площадку по развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом, поддержке малого и среднего бизнеса, расширению контактов и связей между деловыми сообществами государств ШОС и БРИКС.

"Для нас это не только торжественное мероприятие, где встречаются знающие друг друга люди, это повод обсудить перспективы сотрудничества, найти новые решения для того, чтобы бизнесу стран ШОС и БРИКС было комфортно работать", – заявил в день открытия Уфимского форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В 2019 году Уфимский форум собрал 200 делегатов из 31 страны мира и свыше 2,6 тыс. участников из 52 регионов России.

"Масштаб Форума, число участников, огромное количество идей, институтов развития, которые Башкортостан предлагает предпринимателям, — все говорит о серьезном и внимательном отношении к этой тематике в регионе", – заявил на полях форума заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин.

Несмотря на название, форум не ограничивается странами-участницами ШОС и БРИКС, география расширяется год от года. В 2020 году бизнес-форум ШОС и БРИКС пройдет в рамках Международного инвестиционного форума в Уфе.

"Рамки ШОС и БРИКС маловаты, и в этом году к нам присоединились представители стран, которые не входят в эти объединения. Поэтому мы предполагаем, что в дальнейшем это будет международный Форум малого и среднего бизнеса, в рамках которого пройдет Форум бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Мы предлагаем расширение уже с 2020 года", – заявил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Уфимский форум предложил деловой среде новые форматы взаимодействия, обеспечивающие постоянную, системную работу по поддержке бизнеса, в том числе Международный клуб предпринимателей ШОС и БРИКС и Ассоциацию регионов стран-участниц. Кроме того, вскоре начнет работу дирекция форума, которая будет заниматься проработкой принятых делегатами решений.

Международный клуб в Уфе станет площадкой для общения, обмена опытом и компетенциями, выработки предложений. Постоянно действующая рабочая группа будет юридически оформлять законодательные инициативы, а Ассоциация регионов будет разъяснять властям необходимость принятия поправок в законодательство.

Объединяющей задаче форума отвечала биржа деловых контактов b2b, международный трек "Деловые возможности сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС" - презентационная площадка, помогающая предпринимателям найти друг друга, провести переговоры и перейти от договоренностей к сотрудничеству.

Форум положил начало созданию Молодежного парламента стран ШОС и БРИКС – был подписан Меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства, который разработали члены Молодежного парламента Государственной Думы России.

"Молодежный парламентаризм, зарекомендовавший свою эффективность, может обеспечивать политическую социализацию молодежи. Обмен лучшими практиками объединений, вовлекающих молодежь в политику, позволит создавать совместные проекты на территории стран ШОС и БРИКС", – заявила председатель Молодежного парламента при ГД ФС РФ Мария Воропаева.

"Сотрудничество между странами, между лидерами и между молодыми заинтересованными сторонами сегодня приобретает как никогда важное значение", – считает руководитель правовой ячейки молодежного направления партии Индийская народная партия Чару Прагья.

Организаторами форума стали правительство Республики Башкортостан, при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Делового совета ШОС, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольств Российской Федерации в странах-участницах ШОС и БРИКС, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и торговых представительств Российской Федерации в странах-участницах ШОС и БРИКС, Федерального агентства по туризму (Ростуризм), аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, Российского экспортного центра, ЮНИДО, Корпорации малого и среднего предпринимательства, Российского Союза Молодежи, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Гости Форума

В мероприятиях пятого бизнес-форума стран ШОС и БРИКС принял участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. На секциях Форума работали заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент Всероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, генеральный директор "Корпорации "МСП" Александр Браверман, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко, Специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, посол Доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО от Российской Федерации Вероника Пешкова. Приветственный адрес был зачитан от лица генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова.

На форум приехали не только бизнесмены, но и высокопоставленные политики из стран Европы, Азии и Латинской Америки: депутаты парламентов Болгарии, Пакистана, Турции, Чили, ЮАР, Мексики, мэры городов Турции, представители Торгово-промышленных палат Индии, КНР и Пакистана, представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

В числе почетных гостей оказались: депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев, член Палаты депутатов Чили Карлос Игнасио Кушель Сильва, депутат Национальной ассамблеи Пакистана Хуссейн Тарик Сайед, экс-глава Национального банка экономического развития Бразилии Луис Эдуардо Мелин, Генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Мухаммад Икбал Тахим, президент Евразийского направления Конфедерации Индийской промышленности Маниш Кумар, уполномоченный при Президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства Дилмурод Касимов, глава правовой ячейки молодежного отделения партии Индийская народная партия Чару Прагья.

Деловая программа

Площадкой проведения пятого бизнес-форума стран ШОС и БРИКС стал уфимский Конгресс-холл "Торатау". В рамках форума состоялось 30 деловых мероприятий – секции, заседания, презентации и круглые столы, на которых выступили более 150 спикеров.

В "нулевой" день форума – 25 сентября – прошла стратегическая сессия АО "Корпорация "МСП", включившая в себя презентации инвестиционных проектов Башкортостана. Глава Башкортостана Радий Хабиров, рассказывая об улучшении делового климата в республике, объявил, что с 1 ноября во всех муниципалитетах будут введены должности бизнес-шерифов – заместителей мэров, которые будут заниматься исключительно взаимоотношениями бизнеса и власти.

Отдельная презентация была посвящена возможностям портала "Бизнес-навигатор МСП" – информационного сервиса для предпринимателей с открытым доступом.

"Каждый пятый предприниматель страны зарегистрирован на нашем портале", ­– сообщил модератор презентации Айдар Зубаиров. Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман рассказал, что на приобретение этой платформы уже поступили заявки от нескольких стран.

Также 25 сентября в рамках стратегической сессии состоялись круглые столы по темам "Развитие сельскохозяйственной кооперации" и "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ".

Секции

Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание на тему "Межрегиональная кооперация как фактор развития предпринимательства стран ШОС и БРИКС". Заседание было открыто приветственным словом Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Владимира Норова, которое огласил заместитель Генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко.

Специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов заявил, что ШОС стала одним из основополагающих инструментов формирования полицентричного миропорядка и воспринимается как надежный и предсказуемый партнер во всем мире. Модератором выступила колумнист журнала Forbes, основатель и генеральный директор сервиса GoFly Джореза Блант.

"Здесь, в Уфе, я стала свидетелем того, как переплетается и взаимодействует культура Запада и Востока", – заявила американская журналистка во вступительном слове.

Выступление исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова было посвящено мерам поддержки МСП. Назаров объявил о намерении создать клуб предпринимателей, который мог бы собираться несколько раз в год для обсуждения вопросов защиты бизнеса. Говоря о необходимости роста финансовой грамотности, докладчик анонсировал основание евразийского научно-образовательного центра, где смогут проходить подготовку не только россияне, но и студенты из всей Евразии, в том числе из стран ШОС и БРИКС. Кроме того, комментируя выступление экс-главы Национального банка экономического развития Бразилии Луиша Эдуардо Мелина, Назаров пригласил бразильских бизнесменов бесплатно пройти обучение в Башкортостане.

Выступавший на пленарном заседании заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин отметил, что у Башкортостана есть большие шансы стать лидером среди регионов страны по реализации национальных проектов.

Еще один спикер, член Экономического совета при президенте России, президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в своей речи высоко оценил роль бизнес-форума ШОС и БРИКС в развитии деловой среды, заявив, что именно такие события формируют новый экономический ландшафт.

Участники секции "Инфраструктура роста инноваций" обсудили опыт работы технопарков в России и за рубежом, выдвинули ряд предложений, касающихся взаимодействия с международными компаниями, а также рассмотрели вопросы создания региональной инфраструктуры для бизнеса. В частности, руководитель департамента регионального развития Фонда "Сколково" Александр Окунев рассказал о планах создания оператора "Сколково" в Башкирии.

"Мы сейчас находимся на стадии переговоров по вопросу создания регионального оператора "Сколково" в Башкирии. Если они будут успешны, это произойдет не ранее 2020 года, и, как мне видится, на этой стадии ничто не препятствует началу совместной работы", – заявил Окунев.

В ходе секции "Программы ЮНЕСКО по сохранению природных, геологических и культурных объектов и их продвижение в международные списки ЮНЕСКО" делегаты обсудили меры поддержки стран-участниц ШОС и БРИКС со стороны ЮНЕСКО. В частности, Владимир Потапенко, заместитель Генерального секретаря ШОС, высказал мнение, что башкирские геопарки должны быть введены в списки ЮНЕСКО.

"С ЮНЕСКО мы два года назад подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает обширную программу сотрудничества и взаимодействия по разным направлениям и компетенциям, как всемирным, так и региональным, которые мы называем межрегиональными", – отметил Потапенко.

Ограничение финансовых ресурсов и доступных инструментов влияют на положительную динамику развития региональной экономики. Малый и средний бизнес в регионах сталкивается с поиском новых источников финансирования. На сессии "Финансовые инструменты и частное инвестирование в территориальную экономику" эксперты раскрыли тему доступа к финансовым ресурсам для поддержания роста, в том числе с использованием инструментов фондового рынка. Также обсуждалась тема таможенного оформления товаров – участники предложили увеличить срок предоставления документов для таможенного оформления в России, чтоб избежать страхов и ограничений.

На Уфимском форуме было принято решение о подписании Хартии по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности в странах ШОС и БРИКС. Этому предшествовала секция "Взаимодействие по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС", темами которой стали развитие коммуникации бизнес-среды, развитие институтов уполномоченных по права предпринимателей, обсуждались перспективы создания клуба предпринимателей. В дискуссии участвовали бизнес-омбудсмен Борис Титов, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Башкортостана Андрей Назаров. Здесь был и самый внушительный состав иностранных спикеров: уполномоченный по защите прав предпринимателей Дилмурод Касимов, заместитель руководителя аппарата омбудсмена Казахстана Олег Савеленко, опытом по защите предпринимателей поделились представители юридических компаний Индии и Германии.

Способы популяризации бизнеса и тема внедрения национальных проектов в России обсуждались на секции "Международный и региональный опыт в популяризации предпринимательства". Модератором секции выступил заместитель министра экономического развития Вадим Живулин.

"Сегодня многие готовы, могут и хотят открыть свое дело, но не все знают, с чего стоит начать, как стать предпринимателем. Отрадно, что в последний год вопросы продвижения и популяризации предпринимательства стали выходить на первый план", – заявил замминистра.

В ходе работы секции было принято решение о создании регионального рейтинга МСП, согласно которому по нетрадиционным показателям будет оцениваться активность малого и среднего бизнеса в регионе.

Секция "Развитие интернет-торговли и актуальные вопросы потребительской кооперации" собрала представителей различных площадок электронной коммерции, таких как Wildberries, ZENDEN, Alibaba Group – с одной стороны, а также экспертов интернет-торговли, таких как Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) – с другой.

"У нас есть еще достаточно высокий потенциал роста и развития, этим потенциалом нужно уметь воспользоваться. Наша потребительская аудитория, по сути, это молодые люди. Рынок растущий, товарные категории представлены на нем в довольно широком диапазоне", – рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Участники секции "Туризм как мощный фактор ускоренного развития интеграционных процессов между регионами стран-участниц ШОС и БРИКС" пришли к выводу, что углубление отношений в сфере туризма и придание ему статуса государственной важности позволит ускорить интеграционные процессы между странами. Благодаря активизации этой деятельности усиливаются коммуникационные связи, расширяется культурное пространство, повышается взаимодействие бизнеса, обогащается духовный потенциал личности и общества. Также участники дискуссии обсудили меры поддержки туроператоров и инвесторов, готовых вкладывать деньги в туристический сектор экономики.

На секции "Инвестиции в инновации на пространстве ШОС и БРИКС" эксперты из разных стран обсудили, каким образом можно повысить долю субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций.

"Болгария открыта к сотрудничеству не только со странами ЕС. Мы хотим работать со всем миром, в том числе с Россией", – сказал депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев.

"В настоящее время мы работаем над созданием интернационального технологического центра и с нетерпением ждем возможности обсудить совместную российско-китайскую работу", – заявил заместитель министра образования КНР Чжан Юань.

"Россия – крупнейшая в Европе страна по численности населения, русские потребители много покупают, и это очень привлекательная ситуация для инвесторов. Но ваша страна как бы не замечает своих преимуществ. Когда речь заходит об инвестициях, у русских дела идут не лучшим образом. Вероятно, потому, что они не очень доверяют другим экономическим системам", – считает Кристофер Кеннет, глава компании The Mergermarket Group.

По итогам секции "Участие молодежи в управлении делами государства как условие политической стабильности в странах ШОС и БРИКС", состоявшейся 26 сентября, был подписан Меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства.

Также в первый день форума состоялась секция "Всемирная Фольклориада как эффективный инструмент сохранения традиционной культуры народов мира", посвященная проведению в 2020 году в Уфе международного фестиваля фольклора и традиционного искусства. Как сообщила модератор секции заведующая отделом культуры, архивного дела и сопровождения конгрессных мероприятий Аппарата Правительства Башкортостана Энже Вернигора, Фольклориада-2020 может стать самой масштабной в истории – ожидается приезд более 3 тыс. гостей.

Ключевым событием второго дня Форума стало пленарное заседание "Защита бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС". Место в президиуме заняли только иностранцы, но диалог шел на понятном для всех собравшихся в зале языке – языке бизнеса. Модерировал пленарное заседание африканерский писатель Дэн Рудт.

В числе прочего участники дискуссии обсудили проблемы, затрудняющие развитие малого и среднего бизнеса. По мнению депутата Народного собрания Болгарии Румена Гечева, развитие бизнеса как в России, так и в других странах очень сильно тормозят искусственные санкции, введенные Западом.

"США пытаются таким способом переложить свои проблемы на ЕС и Россию. И тут нет другого решения, кроме как ослаблять или снимать санкции с России. После этого возникнет больше возможностей для обмена технологиями и инвестициями", – заявил Гечев.

Участники заседания отметили, что потенциал международных бизнес-отношений значительно превышает нынешний уровень их развития. Директор по международному развитию компании Saisidha Sugar Equipment & Engineering Co. Pvt. Ltd. Чейтрели Бхозал отметила, что сотрудничество России и Индии могло бы быть более интенсивным и развиваться по большему числу отраслей.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что отношения двух стран должны выйти за рамки оборонного сектора, ядерного сектора. Нам необходимо решительно это поменять. Нам нужны и другие инструменты бизнеса", – заявила Чейтрели Бхозал.

Неким слоганом форума стала фраза спикера из Индии: "Предпринимательство – это не прихоть, а необходимость". Президент Евразийского направления Конфедерации Индийской промышленности Маниш Кумар предложил создать общий фонд стран ШОС и БРИКС для поддержки стартапов, а также он-лайн форум для обмена опытом в сфере технологий и развития МСП.

"Мы хотим создать устойчивую экосистему, чтобы молодые бизнесмены могли развивать свое дело. Для этого у нас есть программа вывода малых бизнесов на рынок. В Индии самая большая система стартапов. У наших начинающих предпринимателей огромный потенциал – это целая экосистема", – заявил он.

Опытом создания уникальной экосистемы "шесть в одном", площадки, на которой объединены политические, финансовые, правовые институты, поделился глава компании Qingdao Aston Engineering Technology Transfer Co. Ltd. Чжао Чжунюань.

"Мы помогаем малым предприятиям получить патент. Также у нас есть множество бесплатных услуг, например, поиск технической документации", – отметил докладчик.

Одна из секций второго дня работы была посвящена важнейшей составляющей ведения бизнеса – логистике. Это индикатор развития экономики, а в отношении малого и среднего бизнеса это еще и "локомотив развития", считает председатель комитета по ВЭД и техническому регулированию Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", учредитель и генеральный директор компании V.I.G. Trans Игорь Ребельский. Он выступил модератором секции "Логистические возможности. Барьеры и развитие". В своем выступлении Ребельский сосредоточился на тех барьерах и проблемах, с которыми сталкивается российский бизнес.

В ходе работы секции "Тренды развития социального предпринимательства в России и странах ШОС и БРИКС" депутат Государственной думы России Зариф Байгускаров сообщил о создании единого реестра всех субъектов малого предпринимательства, который появится не позднее 20 декабря 2020 года.

"Сейчас есть реестр региональный, есть реестр федеральный. Это неправильно. Одно предприятие получает субсидии много раз, а другое вообще не получает", – отметил парламентарий.

Программу развития женской повестки на платформе ШОС и БРИКС, ЮНИДО, а также перспективы развития международной кооперации в данной сфере обсудили участницы секции "Роль женщины в развитии креативных индустрий в условиях четвертой промышленной революции". Креативные индустрии – это наиболее быстрорастущий сектор экономики, демонстрирующий ежегодные темпы роста около 15%. В современном мире креативные индустрии дают больше рабочих мест, чем автомобильная промышленность Германии, США и Японии совокупно, и обеспечивают вклад в мировой ВВП больше, чем экономика Индии. Во время обсуждения Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, акцентировала внимание на уникальности "продукта мышления человека".

Многие талантливые созидатели родом из тех мест, где еще сохранился "код творчества", тот самый "генокод населения", представляющий собою основу креативной индустрии. В больших городах организуются платформы – исторические и ремесленные кварталы, которые создают особую изюминку и формируют человеческий потенциал – так Нургатина резюмировала работу секции.

В рамках секции "Медицинский кластер – воплощение современной организации медицинской инфраструктуры" рассматривался Национальный проект "Здравоохранение", а также развитие рынка медицинских изделий и лекарственных средств в Российской Федерации. Участники обсудили вопросы локализации и импортозамещения в медицинском высокотехнологичном секторе Российской Федерации. Кенан Озюрт, председатель правления компании Landmart Inc., представил презентацию "Медицинский промышленный кластер Турецкой Республики".

В презентации отмечалось, что в Турции "более 3,3 тыс. компаний занимается реализацией медицинского оборудования, они имеют более 40,6 тыс. презентационных офисов либо филиалов. Более 90 стран импортируют эту продукцию". Озюрт также выступил с предложением о том, что Башкирия должна "локализовать это производство на себя".

27 сентября состоялась заключительная сессия "Итоги V юбилейного Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС". Результаты работы организаторов и гостей Форума в цифрах представил исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров. Докладчик отметил, что готовится к подписанию Хартия по защите бизнеса, а также резолюция, которая станет итоговым документом мероприятия.

СМИ на Форуме

Информационными партнерами уфимского форума стали 32 средства массовой информации. На площадках Форума работали 190 журналистов из 69 российских и иностранных СМИ.

Генеральными информационными партнерами выступили информационное агентство ТАСС, ИД "Аргументы и факты", ИД "Комсомольская Правда", информационное агентство News.ru, информационное агентство ФедералПресс, ИА "Интерфакс", информационный портал газеты "Московский Комсомолец".

Международными информационными партнерами стали: телеканал "TV BRICS" и Радио Sputnik.

Информационными партнерами форума стали издания Утро.ру, DailyStorm, EurAsiaDaily, Pasmi.ru, "Регионы России", НИА "Федерация", Pravda.ru, агентство "Прайм", информационное агентство RNS, "Путеводитель российского бизнеса", "Международный антикоррупционный портал", портал "Банки и финансы", информационное агентсво news.info.

В качестве региональных информационных партнеров выступили РБК Уфа, RBTODAY, медиагруппа "Виртуоз", БСТ, Bash.news, Башинформ.рф, телерадиокомпания "Россия 1 Башкортостан", радиостанции "Спутник FM" и "Маяк", канал "Вести Уфа".

Соглашения

В ходе пятого юбилейного форума стран ШОС и БРИКС были заключены девять соглашений в том числе:

Меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства стран БРИКС и ШОС и Евразийского пространства;

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере экосистемы услуг между промышленной компанией "Чунцин Хэцин" и многофункциональной площадкой Объединенного центра делового сотрудничества стран ШОС и БРИКС;

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере экосистемы услуг между компанией "Чунцин Хэцин" и Объединенным центром делового сотрудничества Санкт-Петербурга;

Соглашение между Республикой Башкортостан и Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия";

Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере экосистемы услуг между генеральным директором Чжоу Шихао ООО "Промышленная группа компаний Чунцин Хэцин" и Руководителем Офиса Объединенного центра Делового сотрудничества стран ШОС Александром Беда;

Договор поручения на представление интересов Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям в Турецкой Республике между Госкомитетом Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям и Турецкой Республикой;

Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом городского округа Урла провинции Измир (Турецкая Республика) и администрацией города Сибай;

Протокол о намерениях о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Китайским индустриальным парком "Один пояс, один путь" и особой экономической зоной города Ишимбай;

Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности между бизнес-омбудсменом Российской Федерации и омбудсменом Республики Узбекистан;

Соглашение сотрудничестве между Республикой Башкортостани и "Деловой Россией" о создании условий по развитию предпринимательства, конкуренции и инвестиционной деятельности.

Культурная программа

Украшением форума стала Международная выставка представителей малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Экспозиция включила в себя коллективные стенды регионов России и стран организаций – были широко представлены предметы народного промысла, костюмы, музыкальные инструменты, а также продукты питания и технологические достижения. Параллельно гости выставки могли познакомиться с широким спектром бизнес-продуктов.

На форуме был установлен рекорд для Книги рекордов России – "Самый большой хештег из баурсака", народного башкирского блюда. Вес конструкции составил 209 кг.

Первый день работы форума завершила музыкальная программа в Конгресс-холле "Торатау", перед гостями выступил певец Авраам Руссо. Концертная программа продолжилась традиционной музыкой в исполнении этнических ансамблей.

Во второй день форума делегаты смогли ближе познакомиться с Уфой во время автобусной экскурсии по городу. Гости осмотрели исторический центр, где старинные здания сочетаются с шедеврами современной архитектуры.

Волонтеры

На площадках пятого форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС работали 149 волонтеров из Республики Башкортостан. Волонтеры вели аккредитацию на мероприятия Форума, оказывали содействие службе безопасности, помогали гостям ориентироваться на масштабной площадке форума, сопровождали в нужный зал, были задействованы в работе с иностранными гостями и в пресс-центре.

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