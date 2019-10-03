Эксперт: ГЧП в транспорте развивается в регионах вне зависимости от магистрального плана

Москва, 3 октября. 1–2 октября в Москве состоялся V Стратегический форум "Транспортная инфраструктура России" , который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса "РОСИНФРА". Организаторы мероприятия – Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

Начался Форум с подписания концессионного соглашения между ОАО "РЖД" и правительством Самарской области, которое прошло при участии первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, генерального директора ОАО "РЖД" Олега Белозёрова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Соглашение предполагает создание инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения деятельности особой экономической зоны "Тольятти". Объем инвестиций в реализацию проекта составит 0,9 млрд рублей.

"В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года важная роль отведена проектам государственно-частного партнерства. Инструменты ГЧП в транспорте сегодня являются экономическими драйверами отрасли и позволяют существенно ускорить реализацию инфраструктурных проектов", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники пленарной дискуссии Форума обсудили текущий статус магистрального плана и подходы к реализации включенных в него проектов, а также региональные проекты ГЧП, реализуемые "вне плана". Модератор сессии, председатель правления Национального Центра ГЧП и председатель совета директоров "Автодор-Инвест" Павел Селезнёв задал тон дискуссии, обозначив основные показатели рынка ГЧП в транспортной сфере. По данным платформы "РОСИНФРА" , в России реализуется 144 транспортных проекта ГЧП, в рамках которых законтрактовано 2,3 трлн рублей. инвестиций, в частности, 1,55 трлн – частных. Концессия является наиболее распространенным механизмом – 64 проекта с объемом инвестиций 1,27 трлн рублей. "И постоянно мы слышим о новых планах и инициативах в регионах. Это говорит о том, что даже без магистрального плана с помощью ГЧП в России реализуется много транспортных проектов", – подчеркнул Селезнёв.

Первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов также отметил, что магистральный план не может обеспечить всех потребностей инфраструктуры: региональные проекты надо разрабатывать вне зависимости от него, и для этого нужны различные инструменты. При этом, по его словам, надо смотреть не на количество, а на качество – многие проекты существуют лишь на бумаге. Генеральный директор ДСК "Автобан" Алексей Андреев отметил высокие ожидания по новым проектам и упомянул о создании участков международного транспортного коридора Европа – Западный Китай. Он считает, что проекту нужна дополнительная экспертиза и привлечение профильных компаний к обсуждениям, потому что иначе могут быть приняты решения, которые не будут интересны инвесторам и реальным участникам. В свою очередь Алафинов заверил его, что запланированы дополнительные обсуждения и корректировки. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун отметил, что комплексный план – это очень правильное начинание и, в отличии от других нацпроектов, имеет четкую структуру, а ГЧП – это правильный подход к развитию инфраструктуры в рамках этого плана. "Важно не забывать, что крупные проекты плана не должны заслонять региональную повестку", – добавил Корсун. В целом, представители рынка, принимающие участие в дискуссии, сошлись во мнении, что после некоторых донастроек уже в следующем году количество проектов ГЧП, реализуемых в рамках магистрального плана, вырастет.

Кроме этого, в рамках Форума состоялись профильные сессии, посвященные автомобильным и железным дорогам, городскому транспорту и цифровизации. Участники дискуссий обсудили привлечение частных инвесторов, структурирование и реализацию проектов ГЧП, а также возвратность вложенных средств для инвесторов и социально-экономические эффекты для регионов. Также была проведена презентация сервисов платформы "РОСИНФРА", которые могут быть полезны участникам рынка транспортной инфраструктуры. Во второй день ГЧП-Институт на площадке PWC провел образовательную программу, посвященную особенностям подготовки и реализации ГЧП-проектов в транспортной сфере.

Всего в мероприятиях Форума приняло участие более 300 человек: это представители профильных федеральных и региональных ведомств, руководители ключевых инфраструктурных и строительных компаний транспортного сектора, банкиры и частные инвесторы, эксперты и журналисты. Официальный партнер Форума – компания InfraONE, деловой партнер – ВТБ Капитал, партнеры сессий – EY (Ernst & Young) и Dentons.

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