В Москве в четвертый раз пройдет Национальный Рекламный Форум

Москва, 7 октября. В Москве 26-27 ноября состоится четвертый Национальный Рекламный Форум (НРФ). Самое масштабное бизнес-событие медиа-коммуникационной среды пройдет в новом формате в киноцентре "Октябрь".

В этом году НРФ представит программу, состоящую из 30 профессиональных сессий: 300 спикеров, представляющих более 200 компаний, поделятся своей экспертизой с 4000 участниками события. В список организационных партнеров форума входят: АО "Газпром-Медиа холдинг" (титульный партнер), Mediascope (генеральный research-партнер), "Национальный Рекламный Альянс", OMD OM Group, Media Direction Group, "Регион Медиа" – охватывает около 80% рынка и позволяет обсуждать проблематику отрасли со всех ракурсов и в любых масштабах. Деловая программа формируется при участии индустриальных ассоциаций рекламного рынка: Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ), Interactive Advertising Bureau Russia (IAB).

День стратегических сессий - 26 ноября

В формате открытых дискуссий участники форума обсудят экосистему медиа-коммуникационной отрасли, перспективы развития рынка и собственных компаний, трансформацию фундаментальных основ рекламной экономики. Профессиональную экспертизу подготовят первые лица индустрии, среди которых: Алексей Волин (заместитель министра связи и массовых коммуникаций России), Дмитрий Чернышенко (генеральный директор АО "Газпром-Медиа холдинг"), Ольга Паскина (генеральный директор ЗАО "Национальная медиа группа"), Алексей Толстоган (генеральный директор "Национального рекламного альянса" (НРА), Руслан Тагиев (генеральный директор Mediascope), Василь Лацанич (генеральный директор ПАО "Вымпелком"), Константин Эрнст (генеральный директор "Первого канала").

День рабочих сессий - 27 ноября

На площадках НРФ пройдут индустриальные саммиты, посвященные ТВ, радио, Прессе/Publishers, Out-of-Home/Digital Out-of-Home и более узким профильным тематикам (современные технологии, новые сервисы, лучшие маркетинговые практики, карты рынка, brand building и развитие бизнеса, продвижение брендов, медиаметрия и отраслевые исследования).

Участниками форума ежегодно становятся 80% представителей рекламного рынка страны, которые создают новые тренды и стандарты современных маркетинговых коммуникаций.

Ознакомиться с программой форума, списком спикеров и основными тезисами сессий можно на сайте.

Возрастная категория 18+.