Художники разрисовали четыре резервуара для хранения воды на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске

ТАСС, 9 октября. Художники из Москвы за несколько недель разрисовали четыре резервуара для хранения пожарной и технической воды "ЗапСибНефтехима" благодаря проекту "СоседиСИБУРа", аналогов которому в стране нет.

С 24 июня по 19 июля 2019 года по всей стране был объявлен конкурс на разработку эскизов для оформления четырех резервуаров "ЗапСибНефтехима" высотой 18 м, диаметром до 45,6 м каждый и общей площадью 9677 кв. м. Принять участие мог художник или творческая группа из любого уголка мира. На конкурс откликнулись художники из Тобольска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Пензы, Донецка, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Бугуруслана, Томска, Мурманска, Воронежа, Красноярска, Иваново, Омска, Хабаровска, Краснодара. Всего поступила 71 заявка, в которых авторы предложили 101 концепцию на самую разную тематику: вода в четырех состояниях, животный и растительный мир Сибири, известные личности и великие люди, сказки Петра Ершова, жизнь и деятельность Степана Ремезова, профессии, химия, наука, небо, аквариумы с рыбами и т.д.

Победителем конкурса стала молодая команда художников и дизайнеров из Москвы – ООО "Скимен Студия". Они разработали концепцию #CоседиСИБУРа, взяв за основу авторские иллюстрации зверей, птиц, рыб и растений, в том числе краснокнижных, которые обитают или произрастают в лесу прямо за забором нефтехимического комплекса. В разработке концепции "Соседи СИБУРа" участвовали 10 человек. Это художники-иллюстраторы, дизайнеры, моушен-дизайнер. Студия проводила внутренний конкурс: среди более чем 20 концепций были выбраны три лучшие. Однако концепция "Соседи СИБУРа" по результатам финального совещания внутри "Скимен Студии" была признана самой красивой, актуальной и доступной по смыслу.

Как рассказывают сотрудники "Скимен Студии", их вдохновила деятельность СИБУРа в области заботы об экологии, в частности тот факт, что непосредственно перед началом строительства "ЗапСибНефтехима" с территории стройки были пересажены в окрестные леса более 150 краснокнижных растений. "За забором завода начинается безграничная природа Сибири. И животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения становятся маркерами чистого воздуха в лесах. Производство и природа стали буквально добрыми соседями. И в иллюстрациях на резервуарах показано, как животные, аккуратно отгибая листы профлиста, с любопытством заглядывают на производство", - говорит Валентин Фролов, генеральный директор "Скимен Студии".

"Концепт отражает гармоничное соседство производства и природы, - комментирует Светлана Дадонкина, куратор проекта, эксперт управления корпоративных коммуникаций Тобольских предприятий СИБУРа. – Благодаря этим иллюстрациям нам будто бы открываются окна в живую природу, из которых вылетают сова и синица, выглядывают медведи и лоси, открывается вид на опушку осиново-березового леса, где цветет нежный башмачник капельный и растет сладкая морошка".

Первой на резервуаре появилась рысь высотой 13 м и шириной 11 м, изображение которой наносили в течение трех дней при помощи 80 баллонов аэрозольный краски. Всего на резервуарах будут изображены 93 вида сибирской флоры и фауны, причем каждый резервуар посвящен представителям одного царства: 21 фигура животных, 23 растения, 24 представителя водного мира, 25 птиц. До 20 октября художникам предстоит расписать 9 677 кв. м, тем самым сделать свой вклад в развитие уличного и промышленного искусства.