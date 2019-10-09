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В СВАО Москвы состоялся "Час предпринимателя"

Тема мероприятия - "Власть - Бизнесу: новые механизмы решения проблем бизнеса в Северо-Восточном административном округе города Москвы"

Москва, 9 октября. В префектуре СВАО 8 октября состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Час предпринимателя" на тему "Власть – Бизнесу: новые механизмы решения проблем бизнеса в Северо-Восточном административном округе города Москвы".

Организаторами выступили Штаб по защите бизнеса, департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также префектура СВАО города Москвы.

Мероприятие открыл модератор дискуссии, начальник Управления по обеспечению деятельности Штаба по защите бизнеса и Проектного офиса города Москвы – Анатолий Мальцан. Он поблагодарил за гостеприимство префектуру СВАО и обозначил огромный интерес к дискуссии со стороны столичных предпринимателей – всего их зарегистрировалось около 300 человек.

В своем приветственном слове заместитель префекта СВАО города Москвы Борис Андреев поблагодарил предпринимателей за живой интерес к мероприятию. Он подчеркнул роль и место Штаба в защите законных интересов предпринимателей и инвесторов и призвал их максимально активно пользоваться помощью Штаба. "Очень серьезный и важный инструмент создан в городе в формате Штаба", - отметил Борис Андреев.

С презентацией о действующих направлениях поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве выступил генеральный директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Андрей Железняков. По его словам, в Москве каждый третий человек занят в малом и среднем бизнесе. На субсидии могут рассчитывать экспортеры промышленной продукции, компании-участники выставок, покупатели франшиз, резиденты технопарков. Применяются механизмы выдачи поручительств по кредитам, предприниматели имеют возможность арендовать городские помещения по льготной ставке, участвовать в госзакупках.

О деятельности Штаба по защите бизнеса города Москвы рассказал Анатолий Мальцан. Штаб – коллегиальный рабочий орган правительства Москвы, возглавляемый мэром Москвы Сергеем Собяниным. За время работы Штаба было рассмотрено более 8400 обращений предпринимателей. Наиболее популярные темы – ведение бизнеса, аренда недвижимости, регистрация бизнеса, финансы. Предприниматели обращаются по вопросам подключения к сетям, невыплат по контрактам, блокировки счетов и пр. За время работы Штаба решено более 60 системных проблем. Среди них – вопросы принудительного демонтажа вывесок, заграждение объектов предпринимателей при проведении строительных работ и урегулирование вопроса коммерческой деятельности в столичных парках. Отдельно Анатолий Мальцан рассказал о планах Штаба по участию в предстоящей реформе контрольно-надзорной деятельности в сфере общественного питания.

О задачах своих ведомств в части взаимодействия с предпринимателями рассказали представители прокуратуры, УВД, Роспотребнадзора по СВАО, ГУ МЧС, Государственной инспекции труда, ФНС.

Предприниматели подняли перед представителями власти ряд вопросов, которые Штаб сразу взял в проработку: осуществление торговли с фуд-траков в СВАО (решено проработать вопрос с префектурой), борьба с нелегальными пунктами приема лома черных и цветных металлов (решено провести рабочее совещание с УВД по СВАО и префектурой), о поддержке благотворительных проектов предпринимателей (Борис Андреев подтвердил полную готовность оказать информационную и консультационную поддержку всем таким проектам), о сложностях коммуникации с ИФНС №15 (достигнута договоренность о решении проблемы, при этом поддержку предпринимателю-заявителю готова оказать прокуратура СВАО и Штаб).

В рамках "Часа предпринимателя" прошла торжественная церемония представления амбассадора штаба в СВАО – им стал предприниматель, владелец компаний "Экоофис", проекта "Подсолнухи Art&Food" и усадьбы Гребнево Андрей Ковалев. Он рассказал о своем 40-летнем опыте предпринимательства. В частности, он организовал бизнес-волонтерское движение и проводит бесплатные консультации, мастер-классы и лекции. Задача амбассадора – защищать интересы предпринимателей СВАО и быть связующим звеном между предпринимателями и Штабом по развитию бизнеса.

Возрастная категория 16+. 

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