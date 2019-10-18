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На VI форуме биотехнологий OpenBio пройдет сессия, посвященная новосибирскому синхротрону

Форум состоится 22-25 октября в наукограде Кольцово

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Экспертная сессия, посвященная ЦКП "СКИФ" (Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов"), создаваемому в рамках нацпроекта "Наука", состоится в рамках VI форума биотехнологий OpenBio, который 22–25 октября пройдет в наукограде Кольцово под Новосибирском, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС заместитель руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ" Ян Зубавичус.

"Биомедицинские технологии являются одной из ключевых технологий. Во всем мире может рассматриваться факт присуждения Нобелевских премий за работы в области биомедицины на источниках синхротронного излучения. Удачная реализация нашего проекта выведет Россию в мировые лидеры в этой области. Поэтому мы очень легко нашли общий язык с организаторами Openbio по проведению специализированной экспертной сессии, посвященной инфраструктуре "мегасайенс", — сказал Зубавичус.

Синхротронное излучение позволяет решать задачи по разработке уникальных вакцин, инновационных препаратов для профилактики инфекций, борьбы с ВИЧ и гепатитами. Для участия в сессии будут привлечены специалисты, участвующие в проектировании этой установки, которые будут специализироваться на биомедицине. Также будут представители организаций, которые составят базу научной программы в области биомедицинских исследований, биотехнологии и фармацевтики, — это Институт цитологии, генетики СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и вирусологический центр "Вектор".

Также, в рамках форума впервые состоится секция по биофизике. "Любой эксперимент, будь то биологический или медицинский, начинается с измерения, и как раз этим занимаются биофизики, они обеспечивают тот парк инструментария, который есть в клиниках и лабораториях", — сообщил заведующий лабораторией цитометрии и биокинетики Института химической кинетики и горения СО РАН Валерий Мальцев.

Всего же, по словам руководителя отраслевого комплекса мероприятий Openbio Юлии Линюшиной, форум посетят более 800 человек, 13 стран-участниц. Среди европейских делегаций ожидаются гости из Бельгии, Франции, Испании, Германии и Белоруссии. По словам Линюшиной, на форуме впервые будет уделено внимание активному долголетию и превентивной медицине, будут обсуждаться технологии и разработки, нацеленные на продление продолжительности жизни.

СКИФ

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке.

ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Создание источника синхротронного излучения (СИ) будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.

О форуме

Площадка открытых коммуникаций OpenBio — форум, посвященный биотехнологиям и вирусологии, который включает в себя комплекс мероприятий, посвященных развитию бизнеса в сфере науки. Форум ежегодно проходит на базе наукограда Кольцово. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер-классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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