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Махмут Гареев: не вижу в Стоянии на Угре сюжета воинской славы, достойного увековечивания

Махмут Гареев Администрация Президента России
Описание
Махмут Гареев
© Администрация Президента России

Предложение установить в России новую памятную дату - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480) – требует более широкого обсуждения в обществе, так как было неоднозначно воспринято, в том числе в Республике Татарстан. Чем же знаменателен этот день для российской истории, рассказал президент Академии военных наук России, доктор исторических и военных наук, генерал армии Махмут Гареев.

— Махмут Ахметович, вы являетесь одним из крупнейших специалистов по военной истории России, хорошо знаете значение ключевых исторических событий, сыгравших определяющую роль в судьбах нашего государства. Какой след в истории нашей страны оставили события Стояния на Угре?

 — В первую очередь, необходимо разобраться с понятиями. Как известно, Федеральный Закон "О днях воинской славы и памятных днях России" призван увековечить в народной памяти как победные дни государства, так и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества.

О значении Стояния на Угре для обретения Великим московским княжеством независимости от ордынских ханов ученые спорят давно, и единого, устраивающего всех мнения до сих пор не выработано. Ведущие специалисты по средневековой истории нашей страны, такие как Антон Горский, Илья Зайцев, Вадим Трепавлов и другие считают, что данное событие не имело решающего значения в освобождении Руси от ордынской зависимости. Такой же точки зрения придерживаются историки Академии наук Татарстана.

Можно прислушаться ко всем сторонам в дискуссии, но для меня главным остается следующий критерий - объединяет эта памятная дата все народы России или нет, способна она консолидировать современное российское общество или может вызвать определенные трения.

И здесь все не так очевидно, потому что история Золотой Орды, постзолотоордынских государств, среди которых и Московское княжество, и Крымское ханство и Казанское, является общим наследием для многих народов России. Тем более, что речь идет прежде всего о предках двух государствообразующих народов страны: русских и татар. Однобокие интерпретации этого общего наследия могут быть очень болезненными.

Что мы собираемся отмечать? Один из эпизодов борьбы за власть на развалинах Золотой Орды с неясным результатом? Мне кажется, что мифологизированную дату, по которой даже в профессиональном научном сообществе нет устоявшегося мнения.

— То есть вы считаете, что нельзя вести речь об историческом значении Стояния на реке Угре как большой победе войск Ивана III?

 Несмотря на то, что Стояние на Угре связано, в первую очередь, с военным событием, тем не менее, я не вижу в нем сюжета воинской славы, достойного увековечивания на федеральном уровне. Потому что не было сражения; мало того, не было внешнего захватчика, которому следовало бы дать решительный отпор. Отношения выясняли по сути два равновеликих субъекта, считавших себя наследниками средневековой татарской державы - Золотой Орды.

Летописи свидетельствуют, что осенью 1480 года на противоположных берегах реки Угры сошлись войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. Однако сражение не состоялось, так как обе силы не решились вступить в бой. После того как великий князь дал приказ своим воинам отступить, отошел от берегов реки и хан Ахмат. Таким образом, мы не видим здесь ни проявлений воинского искусства, ни воли к победе. Скорее неуверенность в своих силах и нежелание биться до последнего.

Поэтому, на мой взгляд, надуманными являются попытки некоторых историков, вслед за Николаем Карамзиным, видеть в Стоянии на Угре проявление особого полководческого таланта и предвидения, подобного действиям фельдмаршалов Михаила Кутузова и Михаила Барклая-де-Толли в 1812 году. Тем более что политическая ситуация после 1480 года не изменилась. Московское княжество продолжало платить "выход" ордынцам, а Большую Орду в итоге разгромило в 1502 году Крымское ханство.

— Какие же исторические события, по вашему мнению, достойны увековечивания на законодательном уровне России?

 В первую очередь, те, что объединяют многочисленные народы страны вокруг великого подвига по защите рубежей Отечества. Таких примеров в нашей истории множество. Сила и слава нашего оружия, приведшие страну к победам, известны всему миру.

Ведь что такое победа? По всем классическим определениям это успех в битве, в войне при полном поражении противника, причем противника внешнего, захватчика. В этом смысле великими событиями являются победа над Наполеоном, разгром гитлеровской Германии в ходе Великой Отечественной войны и другие эпохальные сражения, в которых плечом к плечу, в едином порыве участвовали представители всех народов нашей России. То, что и сегодня является предметом общенациональной гордости.

В этой связи попытки включить Стояние на Угре 1480 года, в общем, рядового для Средневековья события, в список памятных дат истории Отечества мне представляются научно необоснованными, противоречащими реальным историческим процессам той далекой эпохи.

Беседовал Алексей Угаров

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