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В Чечне состоится Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта

Соревнования пройдут с 3 по 8 декабря в крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky
Описание
© Пресс-служба Goodsky

​​​​​​Грозный, 21 октября. В новом, крупнейшем в Европе аэродинамическом комплексе Goodsky, расположенном в Гудермесе, состоится Чемпионат России по аэротрубным дисциплинам. Впервые в истории парашютного спорта он пройдет на Северном Кавказе. Соревнования станут отборочными для участия в Чемпионате Европы, а также в Кубке Мира 2020 года.

Соревнования пройдут с 3 по 8 декабря 2019 года на базе Российского университета спецназа (г. Гудермес, Чеченская Республика).

В Чемпионате России в Гудермесе примут участие сильнейшие спортсмены страны: победители международных соревнований по аэротрубным дисциплинам и мастера спорта международного класса. Отдельный зачет запланирован для иностранных команд. Ожидаются выступления мировых лидеров из Катара, Бельгии, Польши и Германии.

Состязания пройдут в таких аэротрубных дисциплинах, как вертикальная и групповая акробатика, фристайл, динамика.

Все дисциплины будут выполняться в аэротрубе со скоростью потока до 300 км в час, диаметром полетной зоны 5 м и высотой 11 м. Во время выступления спортсмены покажут сложные фигуры с акробатическими элементами.

Участников будут оценивать по точности выполнения фигур, эстетике, синхронности и красоте трюков.

"Ровный поток воздуха и большой размер трубы позволят спортсменам выполнить самые сложные элементы. Комплекс в Чеченской Республике соответствует всем международным стандартам, что позволяет проводить соревнования по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта как на российском, так и на международном уровнях", - рассказал куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

В данный момент аэродинамический комплекс Goodsky, где пройдет чемпионат, работает в тестовом режиме. Помимо аэротрубы, он включает в себя зрительный зал вместимостью более 250 человек, четыре комнаты разбора полетов, ресторан, детский развлекательный центр, магазин экипировки и гостиницу. Официальное открытие Goodsky состоится 4 декабря, в день старта Чемпионата России.

Организаторами соревнований выступают Федерация парашютного спорта России и Российский университет спецназа, в состав которого входит воздушный центр Goodsky.

Вертикальная и групповая акробатика: участникам на скорость необходимо выстроить максимальное количество фигур в определенном порядке.

Фристайл совмещает в себе элементы художественной гимнастики, балета и танцев. В нем представлены технически сложные трюки и демонстрируется полноценный полет в потоке воздуха, своеобразный танец, который выполняется под музыку.

Динамика считается одной из самых зрелищных дисциплин, связана с синхронным перемещением команды спортсменов из двух или четырех человек во всех плоскостях полетного пространства аэротрубы.

Возрастная категория 6+.

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