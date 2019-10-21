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Росконгресс и Фонд содействия инновациям подписали соглашение о сотрудничестве

Партнеры намерены способствовать развитию в России рынка инновационных высокотехнологичных коммерческих проектов
Описание
© Росконгресс

Москва, 21 октября. В Москве на площадке форума "Открытые инновации" состоялось подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям) о сотрудничестве с целью развития в Российской Федерации рынка инновационных высокотехнологичных коммерческих проектов, обладающих высокой ликвидностью на глобальном рынке, продвижения стандарта качества инновационных проектов "Бизнес Приорити", а также привлечения финансирования и инвестиций в инновационные проекты, получившие статус "Бизнес Приорити".

"Инновационные проекты "Бизнес Приорити" – это перспективные, высокотехнологические компании с международным потенциалом развития. Фонд Росконгресс как социально ориентированный нефинансовый институт развития готов оказать всестороннюю поддержку таким компаниям и проектам, в том числе в рамках наших крупнейших деловых мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российский инвестиционный форум. Наша деятельность направлена на создание условий и инфраструктуры для простого и прозрачного доступа инвесторов к инновационным и высокотехнологичным проектам", – отметил член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес.

Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков также отметил важную роль поддержки инновационных компаний для развития экономики: "Проект "Бизнес Приорити" направлен на создание национального стандарта качества для высокотехнологичных инновационных проектов, обладающих высокой ликвидностью на глобальном рынке. Поддержка таких проектов в полной мере соответствует целям государственной политики в области развития научно-технической сферы".

Фонд Росконгресс реализует проект "Бизнес Приорити" в соответствии со стратегическими целями, объявленными президентом России. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, "ускорение технологического развития Российской Федерации и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа" являются одной из национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года.

В настоящий момент в рамках проекта Фонда Росконгресс "Бизнес Приорити" дан старт двум конкурсам. Конкурс "ТОП-10 инновационных компаний в энергетике" проводится совместно с Министерством энергетики Российской Федерации и направлен на выявление самых востребованных и перспективных инновационных решений, способных существенно изменить сферу энергетики как в России, так и во всем мире.

Конкурс "ТОП-10 инновационных компаний в здравоохранении" проводится совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации при поддержке Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" и Фонда "Сколково". Проведение конкурса способствует реализации государственной политики в сфере здравоохранения, повышению качества жизни населения и улучшению инфраструктуры в результате внедрения инновационных медицинских технологий, включая системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов. Финальная часть конкурса и торжественная церемония награждения победителей состоятся на форуме "Здоровое общество" 12 февраля 2020 года.

Возрастная категория 18+.

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