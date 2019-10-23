Выставка "Князья Юсуповы и Цветаевский музей" откроется в ГМИИ им. А.С. Пушкина

Москва, 23 октября. К 100-летию Государственного музея-усадьбы "Архангельское" ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет камерную выставку "Князья Юсуповы и Цветаевский музей". Выставка расскажет о значительном вкладе, который внесли в создание Музея изящных искусств при Московском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) известные благотворители княгиня Зинаида Николаевна и князь Феликс Феликсович Юсуповы. В экспозиции представлены документальные материалы о ходе работы по обустройству музея (фотографии, эскизы, открытки, письма) и копии древних фресок, созданные художником Федором Петровичем Рейманом в 1900 году при поддержке меценатов.

Идея создания общедоступного художественного музея в Москве возникала неоднократно на протяжении XIX века. Музеи рассматривались как важные общественные институты, имеющие большое значение для культуры, науки, просвещения, политической жизни страны. Особенно актуальным это было для Москвы, где, в отличие от столичного Петербурга, до середины XIX века не существовало общедоступного художественного собрания. О создании Музея античного искусства при Московском университете с 1893 года мечтал профессор кафедры истории и теории искусств Московского университета, филолог-латинист, историк искусства Иван Владимирович Цветаев.

В 1862 году открылись Московский публичный и Румянцевский музеи – первый общедоступный культурный, научный и художественный центр в Москве. В то же время при Московском университете формировался Кабинет изящных искусств. К 1890-м годам в двух его комнатах в здании на Большой Никитской улице располагалось собрание слепков со скульптуры и рельефов, нумизматическая коллекция и собрание греческих ваз. Когда количество экспонатов значительно увеличилось, появилась потребность в новых экспозиционных пространствах. В связи с этим профессор Цветаев опубликовал ряд статей, в которых активно продвигал идею строительства нового Музея античного искусства при Московском университете. Вскоре он выпустил брошюру "Комитет для устройства в Москве Музея античного искусства при Императорском Московском университете".

Организация Комитета по устройству Музея изящных искусств, объединившего заинтересованных в поддержке этого проекта людей, положила начало созданию нового музея. В Комитет вошли профессора Московского университета, художники, архитекторы, коммерсанты, члены императорской семьи и владельцы крупнейших состояний. Они оказывали содействие университету в строительстве музейного здания, комплектовании коллекций, помогали в поисках денежных средств.

Будущий музей виделся Цветаеву не только учебным учреждением, но задумывался как публичный просветительский центр Москвы и музей мировой скульптуры. По результатам конкурса проектов будущего здания музея архитектором был назначен Роман Иванович Клейн. Подготовленный им проект в стиле неоклассицистической эклектики был созвучен эстетическим устремлениям эпохи. Классическое содержание музейного собрания диктовало классический образ его фасадов и внутренних пространств.

Музей изящных искусств сооружался на частные пожертвования. Преданными идее Цветаева жертвователями были княгиня Зинаида Николаевна и князь Феликс Феликсович Юсуповы, владельцы крупного фамильного состояния, коллекционеры и меценаты. Они входили в число членов-учредителей Комитета по устройству Музея изящных искусств. В 1898–1900 годах князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков-Эльстон финансировал работы художника Федора Петровича Реймана по копированию раннехристианских фресок в римских катакомбах, а княгиня Зинаида Николаевна Юсупова оплатила изготовление одного из самых известных экспонатов музея – слепка конной статуи кондотьера Коллеони, исполненной Андреа Верроккьо. Княжеская чета также полностью оплатила строительство Римского зала музея, который сооружался в 1902–1906 годах. При открытии музея в 1912 году этот зал получил имя знаменитого предка Зинаиды Николаевны, князя Николая Борисовича Юсупова–старшего – основателя семейного художественного собрания.

Римский зал – самый сложный из залов музея по архитектурному решению и наиболее нарядно декорированный – сооружен по проекту Романа Клейна и оформлен Игнатием Нивинским. Его интерьер – своеобразная архитектурная импровизация, вдохновленная древнеримскими сооружениями. Размещенная в зале римская скульптура IV–I веков до н.э. и само пространство создают гармоничное единство.

Музей изящных искусств, открытый в 1912 году, воплотил в общественном сознании идею "эстетического музея". Архитектура и экспозиционное решение залов объединили весь опыт музейной практики XIX века.

Владея к началу ХХ века крупнейшим в России частным художественным собранием, сами Юсуповы вынашивали идею создания частных публичных музеев в петербургском дворце на Мойке и в подмосковной усадьбе Архангельское. После революции 1917 года и национализации, уже при советской власти многие картины, рисунки, альбомы с гравюрами из коллекции князей Юсуповых поступили в Музей изящных искусств в Москве (с 1937 года – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). В настоящее время многие юсуповские картины находятся в постоянной экспозиции Пушкинского музея. На время проведения выставки они будут отмечены специальной маркировкой.

На выставке представлены материалы из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музея-усадьбы "Архангельское", Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Государственного исторического музея и Российского государственного архива древних актов.

Впервые экспонируются: два чертежа-эскиза Р.И. Клейна (ГНИМА им. А.В. Щусева), письмо Ф.Ф. Юсупова к И.В. Цветаеву (отдел рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина), письмо И.В. Цветаева к З.Н. Юсуповой (РГАДА), диплом Комитета по устройству Музея изящных искусств, выданный члену-учредителю княгине З.Н. Юсуповой (ГИМ).

Даты проведения: 29 октября 2019 – 12 января 2020 года.

Место проведения выставки: Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, зал 25.

Дата и время пресс-показа: 28 октября, 17:00.

Место пресс-показа: Главное здание ГМИИ им. А.С. Пушкина, зал 25.

Куратор: Савинская Любовь Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Возрастная категория 12+.