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Опрос: каждый шестой россиянин уверен, что псориаз заразное заболевание

В опросе приняли участие 1600 респондентов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. 16% россиян уверены, что псориаз является заразным заболеванием. Это мнение наиболее устойчиво среди граждан со средним образованием (20%), ранее не сталкивавшихся с заболеванием (21%). Значительную часть этой группы (37%) составляют молодые люди от 18 до 24 лет. Опрос был проведен 15 октября 2019 года по инициативе биотехнологической компании BIOCAD среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В опросе представлены 80 регионов всех федеральных округов России.

Большинство россиян (89%) среди опрошенных слышали о таком заболевании как псориаз, но только 26% или четверть из опрошенных хорошо знают это заболевание. Среди тех, кто осведомлен о заболевании 2% указали, что им поставлен диагноз "псориаз", 29% имеют родственников или знакомых с таким диагнозом, а 69% никогда ранее не сталкивались с заболеванием.

Почти две трети россиян среди участников исследования в разной степени знакомых с заболеванием (64%) полагают, что псориаз мешает общению с другими людьми. Около трети опрошенных (32%) придерживаются противоположного мнения, а среди людей, сталкивавшихся с псориазом, эта доля достигает 40%. Каждый второй россиянин среди участников исследования, знакомый или слышавший о заболевании (50%), при виде человека с псориазом сочувствуют ему. Однако, 9% признались, что в такой ситуации испытывают брезгливость, а 2% - неприязнь или опасение. 27% отмечают, что они не подадут вида, что им неприятно видеть такого человека, а 7% признались, что постараются избежать общения с ним.

Только пятая часть россиян среди участников исследования полагает, что псориаз можно полностью вылечить, около половины придерживаются мнения, что полное излечение невозможно, но можно избавиться от внешних проявлений (48% в целом, 60% среди лиц, сталкивавшихся с псориазом лично).

По утверждению Светланы Банниковой, директора департамента маркетинга биотехнологической компании BIOCAD, как можно больше россиян должны узнать, что псориаз излечим. "16% россиян, полагающих, что псориаз является заразным заболеванием, - это значительное число, и мы должны развенчивать эти мифы. Псориаз - генетическое заболевание, оно не передается через рукопожатие. К тому же, благодаря новому поколению препаратов можно достичь стойкой ремиссии пациента с псориазом, полного очищения кожи или полного избавления от проявлений псориаза", - сказала она.

Компания BIOCAD разработала оригинальное моноклональное антитело (МНН - нетакимаб) для лечения псориаза. Механизм действия препарата заключается в блокаде интерлейкин-17 (ИЛ-17) основного фактора развития и поддержания псориаза.

Блокада IL-17 приводит к снижению скорости деления клеток эпидермиса, уменьшению количества воспалительных иммунных T-клеток в дерме, подавляет проявление генов псориаза. Препарат показан для лечения бляшечного псориаза, когда нужна системная или фототерапия. Результаты клинических испытаний доказали высокую эффективность нетакимаба. Через 12 недель после начала лечения препаратом у более чем 85% пациентов среди участников исследования наблюдались улучшения состояния кожного покрова, а у каждого третьего пациента кожа полностью очищалась от проявлений псориаза.

Поскольку заболевание связано со значительными психологическими проблемами, по мнению пациентских организаций, в стране должна вестись и информационная кампания, способная донести до окружающих знание о псориазе. Ущербность и непригодность для жизни, чувства, которые часто испытывает больной, погружают его состояние постоянного стресса, что у 80% пациентов вызывает обострение заболевания. Последние исследования показали, что более 60% больных псориазом страдают клинической депрессией. Именно поэтому, компания BIOCAD запускает Psoriaz.life, портал поддержки пациентов с псориазом, цель которого в информировании о заболевании, актуальных методах лечения и развенчании мифов.

ВЦИОМ - это один из ведущих Центров исследований общественного мнения в России уже более 30 лет. ВЦИОМ ежедневно по всей стране проводит исследования в сфере социальных, политических, экономических и маркетинговых исследований полного цикла - от разработки концепции и инструментария до подготовки аналитических отчетов и презентации результатов. Центр оказывает комплексные услуги в виде телефонных, поквартирных и онлайн-опросов, а также в проведении фокус-групп. ВЦИОМ ведет собственную издательскую и научную деятельность. ВЦИОМ является членом Transparency Initiative Американской ассоциации исследователей общественного мнения (AAPOR, США), а также предоставляет результаты исследований в международную базу данных Roper Center (Корнельский университет, США). Генеральный директор Центра состоит в Европейском обществе по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям (ESOMAR).

Описание методики

Опрос проведен компанией ВЦИОМ 15 октября 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

О компании

BIOCAD - одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России, объединившая научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам.

BIOCAD - компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ,  рассеянный склероз и т.д. Продуктовый портфель в настоящее время состоит из более 45 лекарственных препаратов, 10 из которых - биологические. Более 50 продуктов находятся на разных стадиях разработки.

В BIOCAD работает более 2200 человек, из которых свыше 1000 ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнаме, Египте, Финляндии и других странах.

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