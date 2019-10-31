ТАСС, 31 октября. Преображенский парк в екатеринбургском районе "Академический" станет одним из крупнейших в Европе. Об этом рассказал на пленарном заседании VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий.

"С самого начала мы понимали, что Академический, как район с новыми условиями жизни, должен быть новым сообществом жителей. И для этого в районе делается многое. Так, например, в начале лета этого года был заложен Преображенский парк, где многие семьи посадили деревья. Этот парк будет в 2,5 раза больше парка "Зарядье" в историческом центре Москвы, он станет одним из крупнейших парков в Европе", - сказал он.

По словам президента группы компаний, Академический был изначально задуман "на опережение" по многим позициям. "Первое, что мы сделали, приступая к проекту в 2006 году, узнали мнение людей о том, какие вопросы для них самые сложные. Жители ответили – безопасность и вода. В техзадании проекта эти пункты учли в качестве доминирующих", - сказал он, добавив, что сейчас знакомиться с работой системы безопасности в Академический приезжают специалисты со всего мира.

Голубицкий добавил, что реализовать подобный Академическому проект в России возможно только в формате частно-государственного партнерства, которое должно иметь четкую нормативную базу. "Когда район еще только проектировался, понятия ГЧП вообще не существовало. Но уже тогда на федеральном уровне и на уровне региона мы получили поддержку властей, добились появления терминологии и выработки мер, направленных на реализацию проектов комплексного освоения территории. Тогда впервые была заложена перспектива для подобных проектов в стране", - отметил он.

По словам президента группы компаний, на опережение было направлено и привлечение для разработки архитектурных решений представителей международного профессионального сообщества. "Проект делали лучшие архитекторы из первой пятерки – французское бюро Valode & Pistre architectes. Тогда урбанисты в стране мыслили масштабами кварталов. Мы же изначально планировали строительство города с населением в несколько сотен тысяч человек. И это оказалось крайне важным, поскольку, двигаясь от малого к большему, неизбежны ошибки оценки перспективы, связанные с сетями, инфраструктурой, – всегда надо будет что-то приращивать, добавлять", - сказал Голубицкий.

Генплан и эволюция городов

Решение привлечь сильных архитекторов позволило проекту, реализуемому ГК "Кортрос" в Екатеринбурге, избежать проблемы, обсуждаемой современными урбанистами, – диссонанс между генпланами развития городов и их технологической и инфраструктурной эволюцией.

Отвечая на вопрос ТАСС, Голубицкий отметил, что положительный опыт Академического заключается, в том числе, в изначальной работе с крупным западным архитектурным агентством, одним из мировых лидеров. "То, что 15 лет назад казалось неактуальным, например, "зеленый стандарт", велосипедные дорожки или крупные общественные пространства – в то время, когда из любого квадратного метра территории застройщики пытались извлечь выгоду, – все эти и другие "излишества" были заложены в проект Академического и перенесены в генплан. И это обезопасило нас на многие годы. В Академическом вы сейчас видите "зеленые коридоры", пронизывающие район от одного лесопарка до другого, прогулочные зоны, дорожки для велосипедов и другие составляющие комфорта. Это все генплан. Плюс французские архитекторы грамотно рассчитали высотность, снижающуюся от центра Академического к лесу и городу", - сказал он.

Академический район – одно из перспективных направлений развития Екатеринбурга, крупнейший в России и Европе проект комплексного освоения территории.

Академический возводится российским девелопером – группой компаний "Кортрос" (до ребрендинга в марте 2013 года – девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). Застройку Академического района в рамках проекта комплексного освоения территорий с 2006 года осуществляет АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое". По данным журнала Forbes, ГК "Кортрос" входит в 20-ку самых надежных застройщиков России.

На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Архитекторы проекта - бюро Valode & Pistre architectes. Строительство на площади 1300 га будет осуществляться до 2025 года.

АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое", проектная декларация на сайте.