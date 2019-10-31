Проекты ММК в сфере промышленного туризма отмечены на всероссийском конкурсе

ТАСС, 31 октября. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом Всероссийской туристской премии "Маршрут года", проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. За год на производственной площадке ММК побывало свыше 10 тыс. промышленных туристов, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

"Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство. Всего для участия во Всероссийской туристской премии "Маршрут года" в 2019 году было подано 476 проектов из 50 регионов России", - сообщили на предприятии.

Проект по развитию промышленного туризма стартовал на ММК в прошлом октябре: все желающие получили возможность посетить промплощадку комбината. Предприятие и раньше было открыто для гостей, однако детские экскурсии проводились в основном в рамках профориентационной работы, а среди взрослых гостей преобладали те, кто был связан с металлургическим производством и посещал ММК по производственной необходимости.

В рамках проекта "Стальной маршрут" компания разработала и запустила сразу несколько экскурсий по территории предприятия: "Укрощение огня", "Стальная эволюция", "У папы на работе", "В гости к металлургам". За 12 месяцев комбинат посетили более 10 тыс. человек. Гости предприятия могут своими глазами оценить масштабы производства, узнать об истории компании и ее сегодняшних достижениях. В частности, участникам экскурсии демонстрируют крупнейший в России доменный цех и уникальный комплекс стана 5000 – одного из самых мощных станов не только в России, но и в мире.

Магнитогорск включен в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 год. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учетом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" проводится с 2014 года. "Премия решает очень важную задачу – дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы своих коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты. Все это вносит вклад в развитие отечественного туристического рынка в целом", – приводят в управлении слова основателя премии Геннадия Шаталова.