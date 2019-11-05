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Экономисты отметят профессиональный праздник 11 ноября

В этот день объявят лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года"

Москва, 5 ноября. В День экономиста будут объявлены имена лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года", а также станет известно, какие экономические издания признаны лучшими в этом году.

Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России ежегодно проводит Всероссийское экономическое собрание, приуроченное к празднику День Экономиста, который отмечается 11 ноября – в дату основания ВЭО России.

"Наша общая цель – открытая, социально ориентированная экономика с опережающими темпами роста, увеличение продолжительности жизни в стране, повышение уровня жизни и доходов граждан, – отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. –  Ставшие традиционными ежегодные встречи в День экономиста в представительном составе – это, прежде всего, возможность подвести экспертные итоги года".

На праздник в отеле The Ritz-Carlton соберутся ученые-экономисты, представители реального сектора экономики и ведущих экономических вузов страны, общественные деятели, руководители профильных агентств, комитетов Государственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания России, администраций субъектов РФ, министры Евразийской экономической комиссии.

Тема пленарного заседания Собрания была сформулирована так: "Россия: новые идеи – новые решения".

В числе спикеров и участников пленарного заседания:

Сергей Бодрунов – президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов;

Александр Шохин – президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", член Президиума ВЭО России;

Анатолий Аксаков – председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член Правления ВЭО России;

Владимир Гутенев – председатель Комиссии Государственной думы  ФС РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;

Сергей Глазьев – член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России;

Борис Порфирьев – директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член Президиума ВЭО России;

Сергей Морозов – губернатор Ульяновской области;

Михаил Эскиндаров – ректор Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России;

Олег Смолин – первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы ФС РФ, член Президиума ВЭО России;

Михаил Шмаков – председатель Федерации независимых профсоюзов России, президент Всеобщей конфедерации профсоюзов (стран СНГ), член Президиума ВЭО России;

Сергей Рябухин – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, вице-президент ВЭО России;

Сергей Калашников – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, член Президиума ВЭО России и другие.

Кроме научной части, гостей ждет часть торжественная. 11 ноября будут объявлена имена лауреатов главной награды для российского экономического сообщества – общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года", а также станут известны имена лауреатов общественной премии "Экономическая книга года", учрежденной Вольным экономическим обществом России с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов.

Впервые в День экономиста будут награждены лучшие региональные площадки общероссийской образовательной акции Всероссийский экономический диктант, который 9 октября написало около 110 тыс. человек во всех субъектах РФ и в четырех зарубежных государствах.

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