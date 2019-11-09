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МТС, Сбербанк, "Яндекс", "Газпром нефть" и Mail.ru создали альянс по развитию ИИ в России

Альянс позволит сформировать в РФ необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта, отметил глава компании МТС Алексей Корня
Описание
© Пресс-служба МТС

ПАО "МТС" совместно со Сбербанком, "Яндекс" и Mail.ru Group, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании альянса по развитию искусственного интеллекта в стране.

9 ноября в рамках международной конференции AI Journey 2019 прошла дискуссия "Лидерство в ИИ: задачи для государства, отраслей и компаний", на которой первые лица компаний-участников альянса обсудили планы по развитию ИИ-технологий и сотрудничество в государства и бизнеса.

Глава компании МТС Алексей Корня отметил, что альянс позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта. "Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва", - сказал он.

Объединение технологических гигантов - продолжение процесса развития инноваций в стране. 11 октября 2019 года Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 15 декабря по его поручению будут внесены изменения в нацпрограмму "Цифровая экономика РФ", в том числе разработан и утвержден федеральный проект "Искусственный интеллект". "Компания МТС участвовала в разработке драфта стратегии, а именно ее эксперты работали над разделами по обработке естественного языка и работе с данными", - сказал Корня.

Согласно проекту стратегии развития ИИ, на Россию приходится 10,8% мирового объема продуктов, использующих такие технологии. По итогам 2018 года объем российского рынка ИИ составил 198,1 млрд рублей, а к 2024 году может достигнуть 907,4 млрд рублей.

В составе Альянса МТС сейчас - единственная телеком-компания, которая активно развивает искусственный интеллект в России. В 2017 году МТС создала подразделение для внедрения решений на базе ИИ. Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, включая распознавание голоса и компьютерное зрение, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

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