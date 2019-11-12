Итоги Всероссийского театрального марафона подведут на Культурном форуме

Москва, 12 ноября. Марафон прошел c 18 января по 12 ноября 2019 года в форме гастрольной эстафеты региональных театров и задействовал все 85 субъектов Российской Федерации – от Приморского края до Калининградской области. В нем приняло участие 93 города и 203 театра и учреждения культуры. Свыше 7 млн зрителей посетили и посмотрели онлайн-трансляции 450 разнообразных театрализованных мероприятий и спектаклей.

Специально разработанный символ марафона передавался каждым гастролирующим театром принимающему региону, путешествуя по стране и сопровождая гастроли в каждом городе. Он представляет собой статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи - народный художник России Андрей Ковальчук.

По мнению главы Оргкомитета Года театра Ольги Голодец, проведение такого театрального марафона на всем культурном пространстве России привлечет больше зрителей. Она отметила, что марафон поможет довести до зрителей самые лучшие постановки лучших театров России.

14 ноября вся территория Исторической сцены Мариинского театра превратится в пространство современных сценических технологий. В фойе будет организована театрализованная зона с дополненной реальностью: при наведении на определенные точки смартфона/планшета "оживут" известные театральные деятели, которые материализуются в пространстве театра. Зрители в зале смогут посмотреть в 3D-очках хореографическую постановку Андрея Кайдановского в исполнении ведущих солистов Венского театра оперы и балета Никиши Фого и Масаю Кимото с использованием 3D-проекций. Известная танцовщица и хореограф современного танца Галина Грачева покажет танец с промышленными роботами. Мимы будут взаимодействовать со своими проекциями в реальном и виртуальном пространстве благодаря видеомэппингу на декорациях. Воспитанники Вагановской академии хореографии торжественно представят Символы театрального марафона каждого субъекта страны.

Публика услышит речи театральных мастеров прошлого, думающих о будущем театра - Василия Качалова, Юрия Завадского, Андрея Миронова и Андрея Тарковского.

Режиссер торжественной церемонии – Вячеслав Стародубцев (главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета), художник по свету – Сергей Скорнецкий (лауреат "Золотой маски" 2015 в номинации "Работа художника по свету).

Международный аэропорт "Пулково" и Московский вокзал также станут частью Года театра и настоящими арт-объектами, всех гостей северной столицы встретит уникальная фотовыставка "Хроника Всероссийского театрального марафона", на 100 полотнах будет представлена фотолетопись от всех городов-участников марафона, а также художественные работы победителей конкурса "Театр-Дети", фото-презентации форумов СТД. В фойе Исторической сцены Мариинского театра пройдет выставка Музея им, Бахрушина "Благотворители и театральные меценаты императорской России".

Возрастная категория 16+.

Пресс-подхо д

При участии Ольги Голодец, Владимира Мединского и членов Оргкомитета Года театра состоится в фойе Мариинского театра, 14 ноября, 13.30 (место проведения уточняется).

Аккредитация СМИ:

Пресс-секретарь Всероссийского театрального марафона Варвара Трофимова, тел.: +7 963 674 77 10 или pr@fcpgd.ru

Подробности на сайте Года театра и официальном аккаунте в Instagram

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