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ФРИИ проведет масштабную конференцию о выходе IT-компаний на международный рынок

Более 30 спикеров поделятся опытом выхода на рынки США, Европы, Азии, Африки и Японии
Описание
© ФРИИ

Москва, 12 ноября. В Москве в четвертый раз состоится главная конференция для IT-предпринимателей с глобальными амбициями — Russian Startups Go Global 2019. Мероприятие состоится 29 ноября.

В программе заявлены только практические кейсы. У каждого участника будет возможность за 1 день узнать все о работе за рубежом от основателей, инвесторов и экспертов: от подготовки к глобальному запуску и поиска рынка для своего продукта до поиска инвесторов и продажи своей компании стратегу. Более 30 спикеров поделятся опытом выхода на рынки США, Европы, Азии, Африки и Японии. 

Конференцию откроет директор "Акселератора ФРИИ" Дмитрий Калаев, он расскажет о том, как новые рынки могут стать точкой роста для IT-стартапа. Историей выхода в США поделится Александр Алешин, директор по развитию бизнеса в Roistat — сервиса аналитики рекламных площадок и сайтов. Компания привлекла $4 млн на развитие на рынках Америки.

Основатели Grabr — Дарья Ребенок и Артем Федяев — объяснят, как преодолеть ограничения, которые мешают развивать бизнес. Их сервис специализируется на доставке товаров из-за границы через путешественников. За 3 года стартап получил более $14 млн инвестиций от ведущих фондов Кремниевой Долины.

В формате public talk сооснователь Prisma и Capture Алексей Моисеенков поговорит с гостями о том, как построить международную компанию в России. Фотосервис Prisma был запущен в 2016, всего за месяц приложение было скачано более 1 млн раз, а общее количество установок составило порядка 100 млн. Другой стартап Алексея, групповой мессенджер Capture, привлек $1 млн от крупных инвесторов: General Catalyst, KPCB и Mail.Ru Group.

Как выбрать рынки для IT-продукта и правильно адаптировать решение для разных стран, расскажет CEO Learn2Play Максим Древаль, сооснователь "Нетология-групп" и "Фоксфорд".  

В программе RSGG’19 — дискуссии об актуальных каналах продаж за рубежом, привлечении инвестиций, поиске нужного рынка и адаптации продукта для новых аудиторий. Среди участников — эксперт в области навигации внутри помещений и геосервисов и основатель платформы Navigine Алексей Панев, а также СЕО и основатель Sarafan Technology Inc Андрей Корхов и другие опытные фаундеры с международной экспертизой. Они поделятся кейсами масштабирования собственных компаний, расскажут об ошибках и лайфхаках.

Как стартапу подтвердить международный потенциал, объяснят партнеры крупных венчурных фондов — Дмитрий Чихачев (Runa Capital), Александр Чачава (Leta Capital) и Петр Лукьянов (TerraVC). В ходе беседы гости узнают, как привлечь финансирование и сделать инвестора партнером по развитию бизнеса. 

После выступлений спикеров на главной сцене пройдет питч-сессия для IT-стартапов, где у каждой команды будет возможность заявить о себе на широкую аудиторию предпринимателей, инвесторов и журналистов. 

На дополнительной сцене пройдут практические воркшопы. Как принимать платежи от зарубежных клиентов и избежать связанных с этим юридических рисков, расскажет Людмила Харитонова, управляющий партнер "Зарцын и партнеры". Степан Слюсарев, Sales Director, Russia & CIS, ByteDance, объяснит, как усилить мобильный маркетинг и найти новые аудитории с помощью TikTok и ByteDance. Бриана Вайсингер, Startup Advocate в University of California San Diego, проведет сессию по подготовке питчей для иностранных инвесторов. 

На "Аллее возможностей" стартапы познакомятся с бизнес-представительствами  Австрии, Испании, Италии, Германии и Финляндии. Они занимаются программами поддержки начинающих предпринимателей и помогают с запуском на своих рынках.

Конференция RSGG 2019 состоится в Москве 29 ноября по адресу: 3-я улица Ямского поля, дом 15, Golden Palace. Старт деловой программы — в 10:00. Билеты и подробная программа мероприятия доступны на сайте мероприятия.
Партнерами конференции выступают MTS Startup Hub и the Untitled Ventures.

Возрастная категория мероприятия: 12+. 

Аккредитация журналистов — Дания Шумилкина, 8-985-285-01-23, sd@iidf.ru.

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