Южный Урал вошел в топ-5 регионов по числу проектов, получивших гранты президента России

ТАСС, 13 ноября. Челябинская область вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ по итогам двух конкурсов 2019 года по количеству проектов, получивших гранты президента России на развитие гражданского общества. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора - Алексей Текслер во вторник принял участие в работе III Южно-Уральского гражданского форума, где встретился с экспертами и выступил с докладом о роли некоммерческого сектора экономики в повышении качества жизни южноуральцев.

По его словам, отныне бюджетное финансирование социально ориентированных НКО будет ежегодно увеличиваться, механизмы поддержки при этом станут открытыми и прозрачными, а субсидии будут предоставляться по аналогии с президентскими грантами.

"Алексей Текслер отметил ежегодный рост финансовой составляющей, привлекаемой общественными организациями в регион для реализации социально значимых проектов. По итогам двух конкурсов этого года на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества поддержку получили 96 южноуральских проектов на сумму почти 125 млн рублей. Челябинская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по количеству проектов-победителей. Активно проявляют себя и комитеты территориального общественного самоуправления (на сегодняшний день в регионе действуют 440 комитетов в 15 муниципальных образованиях, где проживают более 2 млн человек)", - сказано в сообщении.

"Потенциал некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, для меня очевиден. Мы встречались с представителями СОНКО в августе текущего года. Я видел, с каким увлечением люди рассказывают о своих проектах, горят своими идеями. Мы принципиально меняем подход к общественному сектору. В части поддержки увеличиваем на порядок средства из регионального бюджета: дополнительно заложено более 100 млн рублей, средства будут распределяться по аналогии с президентскими грантами в 2020 году. Поддержку будем наращивать из года в год", - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, важно поддерживать в небольших населенных пунктах инициативу граждан, которые не зарегистрированы как некоммерческие организации, но намерены реализовывать жизненно важные для территорий проекты. Механизм поддержки сейчас прорабатывается. Кроме того, по инициативе главы региона впервые в бюджете предусмотрены субсидии для муниципальных образований. Средства будут направляться на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В форуме принимают участие 45 федеральных экспертов. В качестве спикеров выступят председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, эксперт Минэкономразвития РФ Светлана Маковецкая, замдиректора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Елена Иваницкая, советник министра труда и соцзащиты РФ Филипп Воронин и другие.

Власть, бизнес и НКО в России

Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической партконференции в июле заявил, что сотрудничество бизнеса и социальных НКО даст положительный эффект для решения общественных проблем. По его словам, если бизнес будет помогать таким социально ориентированным НКО, от этого выиграют все, и выиграет в конечном счете наша страна. "Главное, чтобы сам бизнес чувствовал такую потребность общаться с НКО", - добавил он. По мнению премьера, зачастую эти две силы решают одну и ту же задачу, только с разных сторон. "Такая совместная деятельность была бы очень полезна", - подчеркнул Медведев.

По мнению главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, финансирование российских СОНКО и общественных организаций в ближайшие три года может снизиться в реальном выражении. Об этом он сообщил в начале октября после предварительного анализа пакета законопроектов о трехлетнем федеральном бюджете.

По словам Гаврилова, общая сумма субсидий из бюджета общественным организациям в 2020 году по сравнению с 2019 годом не изменилась и составила 1,37 млрд рублей. В частности, речь идет об организациях "Боевое братство", "Справедливая помощь Доктора Лизы", Федерации независимых профсоюзов России, Российском союзе ветеранов Афганистана, Союзе театральных деятелей. "Не учитывается инфляция, которая, по официальным данным, за 2019 год составит около 4%, - приводит слова Гаврилова его пресс-служба. - Не учитывается и существенный рост общих расходов бюджета. Таким образом, в реальном выражении господдержка наиболее важных общероссийских общественных организаций снижается".

Депутат выступил за увеличение финансирования НКО. "Необходимо увеличивать эти суммы, а не перераспределять в пользу новых НКО, снижая финансирование уже имеющихся организаций", - считает он. Он напомнил, что важным источником поддержки НКО является Фонд президентских грантов. "Фонд доказал эффективность и прозрачность критериев отбора программ, поддержка оказывается на конкурсной основе, количество участников ежегодно увеличивается", - приводят в пресс-службе его слова.

О форуме в Челябинске

Ставший традиционным, Южно-Уральский гражданский форум проводится в Челябинске уже третий год подряд. Организаторами мероприятия выступили правительство Челябинской области и Челябинский ресурсный Центр для СОНКО. Цель форума - открытый диалог и консолидация усилий некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, органов власти и местного самоуправления для формирования современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и роста гражданского самопознания.