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Церемония награждения премии "Приоритет" пройдет 28 ноября в Общественной палате РФ

В 2019 году на премию поданы рекордные 500 заявок от предприятий различных отраслей экономики

Москва, 13 ноября. Официальная церемония награждения лауреатов и номинантов Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет–2019" пройдет 28 ноября в Большом зале Общественной палаты РФ.

Премия "Приоритет" пятый год подряд становится знаковым событием для предприятий реального сектора экономики, которые в непростых экономических условиях не останавливаются на достигнутом, развивают производство и технологии в России. 

"На сегодняшний день импортозамещение — это большой вызов для всей России. Поэтому за последние годы выкристаллизовывались направления, в которых импортозамещение проходит особенно активно, и, прежде всего, в военно-промышленном комплексе, в фармацевтике и, конечно же, в сельском хозяйстве. Ежегодно рекордное количество заявок на участие поступает от компаний IT-сектора. Но и в других отраслях промышленности импортозамещение стало важным фактором развития", - отметил Виталий Расницын, председатель оргкомитета премии "Приоритет".

На сегодняшний день премия "Приоритет" является самой престижной наградой в сфере импортозамещения в Российской Федерации. В этом году на премию подано рекордное количество заявок – более 500 анкет от предприятий различных отраслей экономики.

В составе Наблюдательного совета премии "Приоритет" – руководители ведущих федеральных органов власти и институтов развития: Минпромторг России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, Минэнерго России, ФТС России, Государственная Дума РФ, РСПП, ТПП РФ, Фонд "Сколково", УК "РОСНАНО".

Официальные партнеры премии в 2019 году - ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Партнер премии - ООО "РусБИТех-Астра" (Astra Linux). Генеральный информационный партнер – ТАСС.

О премии 

Главная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет отечественных производителей, увеличить спрос на российскую продукцию и технологии. Официальный сайт конкурса. 

Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Возрастная категория 12+. 

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