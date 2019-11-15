Курорт Красная Поляна представляет три новых отеля

ТАСС, 15 ноября. Курорт Красная Поляна и французский гостиничный оператор ACCOR 15 ноября подписали договор об открытии на курорте трех новых отелей: Mövenpick, Novotel, ibis Styles. Все отели расположены на уровне Поляна 960.

Договор подписан в московском офисе Курорта Красная Поляна генеральным директором Андреем Круковским и Алексисом Деларофф, генеральным директором Accor New East Europe. Согласно условиям договора, все три отеля будут присоединены к системе бронирования ACCOR до конца 2019 года с тем, чтобы гости курорта могли забронировать размещение в наступающем зимнем сезоне. Открытие отелей запланировано на декабрь 2019 года.

Mövenpick на Курорте Красная Поляна – премьера в России, где до этого момента отели сети не были представлены. Кроме того, он станет уникальным в своем роде, первым в истории бренда отелем Mövenpick в горах. Гостям отеля представят 52 номера, оформленных согласно стандартам дизайна всемирно известного отельного бренда, изысканную кухню и высочайший уровень сервиса, завоевавшего репутацию во всем мире.

Конгресс-отель Novotel представляет прекрасную инфраструктуру для проведения крупных корпоративных мероприятий: крытый многофункциональный амфитеатр и несколько конференцзалов, оснащенных современным оборудованием, ресторан, рассчитанный на одновременный прием большого числа гостей, и обширный номерной фонд (92 номера в 2019 году и 194 номера к 2022 году).

ibis Styles оформлен в современном стиле и идеально подойдет любителям активного отдыха: расположение отеля обеспечивает удобный доступ ко всей горной инфраструктуре, включая горнолыжные трассы разного уровня сложности, рестораны, веревочный парк приключений, комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах и эко-тропы для пешеходного туризма. В отеле к услугам гостей – 78 номеров.

"Новая концепция Курорта Красная Поляна включает себя полномасштабное усиление качества во всех аспектах, таким образом, с подписанием контракта мы выходим на эксклюзивные показатели по горному кластеру Сочи. 90% отелей на курорте – это сетевые отели с мировыми именами, известными стабильно высокими стандартами качества. Расширяя линейку мировых отельных брендов, мы четко следуем нашей стратегии развития, предоставляя гостям курорта высокое качество услуг и все разнообразие инфраструктуры как для отдыха, так и проведения MICE мероприятий", – комментирует генеральный директор НАО "Красная поляна" Андрей Круковский.

"Мы давно и успешно работаем в Сочи. Город показал себя как всесезонное направление и для индивидуальных туристов, и для деловых путешественников. Уверен, что появление на Курорте Красная Поляна такого сбалансированного микса брендов разных ценовых сегментов станет дополнительным конкурентным преимуществом курорта. Помимо уже знакомых и любимых в России брендов, мы впервые представим в рамках проекта новый бренд сегмента Mövenpick. Ребрендинг всех объектов пройдет в кратчайшие сроки и никак не повлияет на путешественников, запланировавших свой отдых на Курорте Красная Поляна, но привнесет новые стандарты качества и обслуживания гостей, которыми славятся все отели Accor", - комментирует генеральный директор ACCOR New East Europe Алексис Деларофф.

Красная Поляна – горный курорт развлечений. Расположен на отрогах Кавказских гор в Красной Поляне, всего в 30-ти минутах от Международного аэропорта Сочи, Олимпийского парка и побережья Черного моря. Инфраструктура курорта включает отели мировых брендов - Marriott, Novotel, Rixos, Courtyard (1436 номеров) и комплекс апартаментов (1398 номеров), канатные дороги, кафе, рестораны, бары. На территории курорта расположены роскошные спакомплексы с открытыми и закрытыми бассейнами, а также крытый аквапарк Mountain Beach с натуральным песочным пляжем. Для любителей горных лыж и сноуборда - 30 км трасс, четыре зоны для фрирайда, 13 современных подъемников, два сноупарка с различными фигурами. Главным преимуществом зимнего сезона является самая большая зона вечернего катания и самый продолжительный горнолыжный сезон – до июня. Летом для гостей курорта доступны более 30 км экомаршрутов для трекинга в горах, веревочный парк, самый длинный в России зиплайн, уникальные видовые площадки 3600, байк-парк, скейт-парк, виа-феррата и скалодром, высокогорный палаточный лагерь и собственный пляж на побережье Черного моря.

Accor – мировой лидер индустрии дополненного гостеприимства, предлагающий уникальный опыт размещения в 4 900 отелях, курортах и резиденциях в 110 странах. На протяжении более 50 лет Accor представляет все свои ноу-хау в отелях всемирно известных гостиничных брендов, охватывающих все сегменты рынка, от роскошного до бюджетного. Помимо размещения в отелях, Accor успешно предлагает своим гостям новые возможности для повседневной жизни, работы и развлечений, развивая портфолио брендов в таких областях, как ресторанный бизнес, здоровый образ жизни, коворкинги и т.д. Портфолио бизнес-акселераторов Accor позволяет группе улучшать показатели операционной деятельности, совершенствовать систему дистрибуции и опыт, предлагаемый гостям. Гости могут стать участниками программы лояльности ALL, одной из самых привлекательных программ лояльности в мире. Accor является активным участником жизни местных сообществ в странах присутствия, а также сохраняет приверженность устойчивому развитию в рамках комплексной программы PLANET 21 Acting Here, направленной на распространение "позитивного гостеприимства", в то время как благотворительный фонд Accor Solidarity выступает за расширение деятельности Группы и сохранение ее ценностей, помогая бороться с социальной и финансовой изоляцией, испытываемой наиболее обездоленными членами общества. Акции Accor SA размещены на бирже Euronext в Париже (ISIN: FR0000120404) и торгуются на внебиржевом рынке США (код: ACRFY).

Novotel Hotels, Suites & Resorts предоставляет различные услуги как для деловых людей, так и для путешественников, включая размещение в просторных номерах, круглосуточное сбалансированное питание, конференц-залы, услуги внимательного и отзывчивого персонала, детские зоны, многофункциональный холл и фитнес-центры. В рамках разработанной Accor программы устойчивого развития PLANET 21 компания Novotel вносит свой вклад в защиту окружающей среды. Novotel предлагает более 520 отелей и курортов в 61 стране, расположенных в главных туристических направлениях. Novotel входит в группу Accor, мирового лидера в сфере гостеприимства, который приглашает путешественников почувствовать себя желанными гостями в более чем 4 900 отелях, курортах, резиденциях и 10 000 лучших частных домов по всему миру.

Отели Mövenpick Hotels & Resorts отличаются необычным подходом к самым обычным вещам. Сотрудники Mövenpick признают, что в деле предоставления гостям услуг высококлассного отдыха и релаксации значение имеют даже самые незначительные детали. Во всем – от ежедневного шоколадного часа и индивидуально подобранной технологии сна, которая гарантирует гостям качественный ночной отдых, до специально разработанного веселого и полезного детского меню – отели Mövenpick создают для своих гостей, бизнес-партнеров и сотрудников теплую, дружелюбную атмосферу. Благодаря тому, что Mövenpick постоянно заботится о защите окружающей среды и поддержке местного населения, этот бренд собрал наибольшее количество сертификатов Green Globe в мире среди отелей. Компания Mövenpick основана в Швейцарии в 1973 году, однако ее опыт в сфере производства высококачественных продуктов питания и напитков восходят к 1940-м годам. В настоящее время сеть располагает постоянно пополняющимся портфелем из более чем 90 отелей, расположенных в 24 странах. Mövenpick Hotels & Resorts входит в группу Accor, мирового лидера в сфере гостеприимства, который приглашает путешественников почувствовать себя желанными гостями в более чем 4 900 отелях, курортах, резиденциях и 10 000 лучших частных домов по всему миру.

Каждый из отелей ibis Styles обладает своим уникальным шармом. Каждый из них расположен в центре города или недалеко от него и окружает своих гостей атмосферой модных трендов, радости и амбициозности. Для детей и их родителей бренд предлагает разнообразные услуги, благодаря которым отели превращаются в игровые площадки, способствующие развитию творческих способностей, удивляющие и дарящие ощущение счастья. По состоянию на ноябрь 2019 года ibis Styles насчитывает более 500 отелей в 49 странах. ibis Styles входит в группу Accor, мирового лидера в сфере гостеприимства, который приглашает путешественников почувствовать себя желанными гостями в более чем 4 900 отелях, курортах, резиденциях и 10 000 лучших частных домов по всему миру.