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Эксперты: регионы сделали качественный скачок в развитии социокультурных проектов

Сами проекты стали эффективным инструментом развития территорий, считают участники дискуссии, состоявшейся в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские регионы сделали качественный скачок во внедрении и развитии социокультурных проектов, а сами проекты стали эффективным инструментом развития территорий. К такому мнению пришли участники дискуссии "Развитие человеческого капитала в культурной сфере регионов России: как сделать квантовый скачок", состоявшейся в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В частности, эксперты, приглашенные к диалогу по вопросам развития человеческого капитала в культурной сфере регионов, рассмотрели опыт культурной платформы АРТ-ОКНО - проекта благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". "Через образовательные программы для специалистов сферы культуры и творческих людей мы стимулируем культурное производство нового типа для этих территорий", - рассказала руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО Марьяна Золина. Она напомнила, что этой осенью, к примеру, в Старом Осколе горожане начали самостоятельно реализовывать различные культурные проекты. Среди них – создание галереи в подземном переходе, фестиваль современного искусства и даже премьера документального спектакля. "В соцсетях началась дискуссия, появились отзывы, что произошла "культурная разморозка", появилось профессиональное междисциплинарное комьюнити", - уверена Золина. 

С ней согласились и другие участники дискуссии, выразившие уверенность в том, что синтез исторических традиций и современных подходов к коммуникациям и образованию становится основой опыта, который важно популяризовать и далее. Так, руководитель "Центра аналитики города" Сергей Капков заметил, что чем жители городов образованнее, здоровее и увереннее в настоящем, тем более стабильное и уверенное будущее можно прогнозировать и для общества, и для города, и для страны в целом. "Города - это единство разных, и чем разнообразнее и содержательнее повестка взаимоотношений между различными группами горожан, представителей власти и бизнес-элит, тем более детально можно создавать модель устойчивого развития общества, нации и страны", - убежден эксперт. 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова предложила перенести дискуссию в рамки профильного ведомства, а заместитель директора благотворительного фонда Фатима Мухомеджан заметила, что в будущем году проект АРТ-ОКНО планируется представить на заседании координационного совета Минкультуры, где имеющийся опыт будет передан для дальнейшего масштабирования. "Сейчас в малых городах присутствия культурной платформы АРТ-ОКНО мы видим результат: культурная жизнь этих городов становится драйвером развития территорий",- отметила Мухомеджан. 

В настоящее время программа АРТ-ОКНО реализуется в Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. Здесь через формирование местных сообществ появились культурные проекты, призванные создать условия для развития людей на местах, дать им возможность учиться у лучших представителей культурных институций, проходить творческие стажировки, а также получать гранты на реализацию новых инициатив.

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