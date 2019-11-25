В Москве состоялся VI Семейный фестиваль по финансовой грамотности

Москва, 25 ноября. В московском РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел Семейный финансовый фестиваль, который завершил VI Всероссийскую неделю сбережений, организованную в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Общее число участников фестиваля превысило 2800 человек, для которых было организовано более 80 мероприятий на тему финансовой грамотности и рационального обращения с деньгами.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, обращаясь к гостям мероприятия, подчеркнул, что цифровая грамотность, как и финансовая, становится все более актуальным и востребованным навыком для россиян. "Современные технологии, в том числе Интернет-банкинг, разнообразные программы и приложения для учета личных финансов, а также обучающие игры помогают использовать личные финансы более эффективно. С некоторыми из этих форматов можно познакомиться уже сегодня на Семейном финансовом фестивале, в том числе узнать больше об основных принципах финансового планирования и избегать мошенничества", — подчеркнул заместитель министра.

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной и состояла из трех блоков игровых и образовательных мероприятий: для детей и подростов, для взрослых и для всей семьи. Гости фестиваля стали участниками публичных лекций и открытых дискуссий с участием известных спикеров, творческих мастер-классов, презентаций лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности и интеллектуальных финансовых баттлов.

Площадка фестиваля была организована в формате города финансового будущего с собственной фестивальной валютой, телевидением и инфраструктурой, которая в этот раз дополнилась новыми тематическими локациями — "Финансовым центром", "Обсерваторией", "Парком развлечений", "Технопарком" и "Кинотеатром".

Каждый ребенок получал в "Банке" стартовый капитал, который можно было приумножить, посещая различные локации города. Заработать фестивальную валюту, начав свою трудовую деятельность, можно было и на продаже рукодельных товаров на городской "Ярмарке". Собственные поделки для продажи можно было принести с собой из дома или изготовить на многочисленных творческих мастер-классах, которые проходили в "Арт-квартале" фестиваля. Ребята с удовольствием расписывали сумки тематическими надписями и рисунками, чтобы делать финансово грамотные покупки, создавали красивые органайзеры и финансовые календари, раскрашивали глиняные копилки и фантазировали на тему роботостроения и технического прогресса. Потратить заработанный капитал и, заодно, усвоить принципы рыночных отношений можно было в игровом "Магазине" с большим ассортиментом товаров от партнеров фестиваля: проекта "Дни московской конкуренции", компаний "Шишкин лес", "Частная галерея", Dr. Korner, Jr. Korner, Kidmost, iBrain, Kids MBA, Hobby Games, Erich Krause, EF English First, издательств "Вита-Пресс", Clever, "Альпина Паблишер" и многих других.

Дети и деньги

Несколько локаций города финансового будущего были рассчитаны только на детскую аудиторию. В частности, в "Библиотеке" состоялась серия игровых уроков, квестов и мастер-классов для детей и подростков, в ходе которых юные участники узнали, как спланировать бюджет для начала своего дела, как экономить и использовать деньги с умом, как составить бизнес-план и защищаться от финансовых мошенников.

Подростки активно участвовали в дискуссиях и лекциях о востребованных компетенциях, перспективном бизнесе и банковских продуктах в "Школе". Участники отметили выступление Марата Сафиулина, управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, который рассказал о финансовом мошенничестве в цифровую эпоху. Полезной информацией о современных платежных инструментах и безопасности финансовых технологий поделилась Анна Деньгина, сооснователь Школы семейных финансов "Деньгин’s". А о том, как разбираться в банковских продуктах без мам и пап, рассказала Ирина Лысенкова, руководитель проектов, коуч АО "БКС Банк".

Особый интерес участников вызвала локация Money talks, организованная партнером фестиваля EF English First, где проходили мастер-классы по профессиям. Участники смогли заглянуть в будущее и узнать, какие профессии будут востребованы через 10 лет и как английский язык поможет стать финансово успешным.

На уроках от международной школы программирования для детей "Алгоритмика", которые проходили в локации "Космодром", участники попробовали запрограммировать робота, который собирает монетки для постройки космической станции на Марсе.

Для самых маленьких гостей специальный организационный партнер фестиваля, агентство детских праздников "Город Сказки", создало волшебное пространство, где их ждали развивающие игры, показ мультфильмов на релевантные темы и веселые аниматоры.

Отдохнуть от финансовых лекций и уроков участники могли в "Кинотеатре", где на мультимедийном проекторе МУЛЬТиКУБИК от CINEMOOD можно было посмотреть любимые серии мультфильмов с элементами финансовой грамотности: "Смешарики", "Фиксики", "Мимимишки", "Сказочный патруль", "Лео и Тиг" и др.

Деньги по-взрослому

Для взрослых участников фестиваля была подготовлена особая программа. Так, в "Университете" состоялись выступления 10 финансовых экспертов. В рамках лекций участникам были предложены такие важные темы, как "Финансовая грамотность: как правильно распоряжаться деньгами?", "Финансовая самооборона: не дай себя в обиду", "12 шагов в будущее: постановка и достижение финансовых целей", "Банковские карты: как выгодно пользоваться и не попасть в руки мошенникам", "Как уберечь личные сбережения от инфляции: 10 советов эксперта" и др. Модерировал выступления Ян Арт, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку, к.э.н., главный редактор информационного портала Finversia.ru.

В "Обсерватории" проходили интерактивные практикумы для родителей. Много вопросов от участников было адресовано Екатерине Семенковой, методисту по программам дошкольного образования, директору информационно-образовательного центра "Финансы и жизнь" и Людмиле Стахович, к.э.н., заместителю директора информационно-образовательного центра "Финансы и жизнь", которые провели практикум "Вредные советы: не люби трудиться, а люби лениться". Родителей также заинтересовало выступление Артема Литвинова, финансового эксперта в области страхования жизни "Капитал Лайф", который рассказал о том, как сформировать капитал на образование детей.

В "Офисе" работали квалифицированные специалисты от партнера фестиваля, компании Logic Planning Group, которые бесплатно консультировали участников на тему управления личным бюджетом и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Обучаемся, играя всей семьей

Приобрести полезные финансовые привычки всей семьей можно было на "Игровой площадке", где были представлены настольные финансовые игры от игротеки Hobby Games, Flixa, "PPF Страхование жизни", РЭУ им. Г.В. Плеханова, проектов "Дни московской конкуренции" и "Не в деньгах счастье". К примеру, на увлекательной игре "Открытая конкуренция" можно было прокачать навыки стратегического планирования, анализа самых разных жизненных ситуаций и оценивания перспектив инвестиций.

Гости фестиваля отметили уникальный квест, который был организован в "Финансовой лаборатории" партнером фестиваля — платежной системой "Мир". В ходе прохождения квеста участники узнали, как устроена платежная система, как работают банковские карты, смогли повысить уровень финансовой грамотности и получить заслуженные призы.

Познавательные занятия для детей, подростков и их родителей провела в локации "Технопарк" Школа семейных финансов "Деньгин’s". Для юных дизайн-мыслителей здесь был организован мастер-класс "Банкомат будущего", где можно было сделать прототип банкомата нового поколения, а для родителей — семейный мастер-класс с разбором актуальных ситуаций, связанных с деньгами школьника.

В "Смарт-клубе" в течение всего дня проходила авторская интеллектуальная викторина от специального организационного партнера фестиваля IQuiz, созданная ведущим телепередачи "Мы и наука. Наука и мы", игроком телеклуба "Что? Где? Когда?" Владимиром Антохиным. Участники решали несложные задания на общую эрудицию, логику и внимательность к деталям.

Региональные координаторы работ по реализации программы повышения финансовой грамотности в РФ провели увлекательные занятия для подростков и их родителей в "Финансовом центре". Так, на викторине "Налоговый квиз" участники попробовали себя в роли налогоплательщика, узнали, какие виды налогов бывают и для чего они нужны, а на тренинге "Личный финансовый план" научились правильно ставить перед собой финансовые цели и узнали, какую пользу может принести ведение семейного бюджета.

Программа "Городской площади" в этот раз дополнилась новым форматом — кроме традиционных выступлений артистов и финансово-научных шоу, здесь состоялось ток-шоу с Анеттой Орловой — психологом, бизнес-тренером, ведущей радио "Романтика". В рамках выступления психолог рассказала, как мышление человека влияет на его финансовое благополучие, как избавиться от психологических установок и застраховать себя от эмоциональных покупок. Помимо этого, здесь прошли викторины и конкурсы на финансовую тему с призами от партнеров фестиваля: ребята могли выиграть рюкзаки от Erich Krause, а также билеты в Большой государственный московский цирк на проспекте Вернадского, на станцию "МАРС", на "Робостанцию", в "Мастерславль", абонементы для детских занятий Kidmost и многое другое.

VI Семейный финансовый фестиваль прошел в конструктивной и дружелюбной обстановке, вновь продемонстрировав свой социально значимый статус и подтвердив репутацию одного из главных мероприятий в области финансовой грамотности в России. С фотоотчетом фестиваля можно ознакомиться на сайте familymoneyfest.ru и на страницах социальных сетей Facebook, Инстаграм , Вконтакте .

Возрастная категория 6+.

Значительный вклад в организацию мероприятия внесли: Платежная система "Мир", IQuiz, Большой государственный московский цирк на проспекте Вернадского, "Фиксики", "Город сказки", Школа семейных финансов "Деньгин’s", проект "Дни Московской конкуренции".

Также поддержку фестивалю оказали: банк ПСБ, "Как проект", Logic Planning Group, БКС банк, образовательная платформа "Умназия", компания "Рики", образовательные проекты ПАКК, детский развивающий центр PtitCREF Arbat.

Фестиваль состоялся при информационной поддержке: ИА России ТАСС, газеты "Вечерняя Москва", Российской газеты, информационного портала Банки.ру, телеканалов Москва24, Мульт, Мама, ОТР, Царьград, порталов Tlum.ru и Грош.