Тысячный электровоз "Синара" запустили в производство на "Уральских локомотивах"

ТАСС, 25 ноября. На заводе "Уральские локомотивы" приступили к изготовлению тысячного электровоза серии 2ЭС6 "Синара". Сейчас на предприятии идут работы по подготовке элементов кузова к сварке и сбору комплектующих машины, сообщили в понедельник на предприятии. Юбилейный экземпляр самого массового локомотива нового поколения на сети РЖД будет передан заказчику в январе 2020 года.

Электровоз 2ЭС6 предназначен для эксплуатации на участках железных дорог с постоянным током на полигонах Урала и Сибири, в суровом климате и условиях пересеченной местности. В 2008 году локомотив был запущен в серийное производство и поступил для эксплуатации на Свердловскую железную дорогу. С 2011 года электровозы этой серии стали поставляться на Западно-Сибирскую магистраль, в 2015 году – пополнили локомотивный парк Южно-Уральской. В конце 2017 года отправились на Октябрьскую дорогу, а в начале 2019 года – на Куйбышевскую.

На предприятии сообщили, что до 80% технических решений, примененных российскими конструкторами при проектировании локомотивов "Синара", ранее не использовались в отечественном машиностроении. Именно на электровозы 2ЭС6 была установлена инновационная для своего времени микропроцессорная система управления и диагностики, которая в дальнейшем была растиражирована на другую продукцию завода, в том числе на скоростные электропоезда "Ласточка". Система включает в себя функции автоведения с возможностью передачи управления операторам удаленных стационарных центров, диагностики, трансляции данных по каналам технологической радиосвязи, регистрации параметров, позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Еще одна умная система – БЛОК, которая включает в себя функции телемеханической системы контроля бдительности машиниста, также была впервые применена именно на электровозах "Синара".

Генеральный директор завода "Уральских локомотивов" Олег Спаи отметил, что оптимальное сочетание ценовых параметров, качества и тяговых характеристик способствует повышению спроса у заказчика и ежегодному увеличению объемов производства локомотив 2ЭС6. "В текущем году предприятие планирует выйти на новый рекорд – 155 двухсекционных локомотивов 2ЭС6. За 11 лет эксплуатации на полигонах РЖД уральские машины неоднократно подтверждали свою надежность и безотказность в работе", – подчеркнул он.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.