В Москве прошла конференция "Антисанкции. В чем выгода импортозамещения в сфере IT"

Москва, 28 ноября. В Москве состоялась Всероссийская конференция, посвященная самым заметным событиям на рынке IT-импортозамещения.

О достижениях и провалах в этой области, степени доверия к отечественным операционным системам (ОС) и программному обеспечению (ПО), ожиданиях потребителей рассказали ведущие IT-вендоры, представители органов государственной власти и госкомпаний.

В соответствии с правительственной директивой к 2021 году доля отечественного софта в органах власти и местного самоуправления, а также в госкомпаниях должна превысить 50%.

В настоящий момент только 10% программного обеспечения, которое используется российскими госкомпаниями, являются отечественными. Об этом сообщил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Государственными структурами-флагманами процесса импортозамещения в сфере IT являются Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство, Минкомсвязь, Федеральная налоговая служба, Министерство обороны РФ, Росгвардия. Последняя активно использует решения российской компании ГК Astra Linux.

"Ни один продукт ни одного вендора не может успешно существовать без полноценной экосистемы, которая сформирована для этого продукта и разработана вместе с ним, ‒ говорит директор ГК Astra Linux по маркетингу Александр Гутин. ‒ С точки зрения нашей операционной системы на российских гаджетах это очень серьезный и важный шаг по развитию данной экосистемы, потому что импортозамещение не только в части ПО, оно в принципе движется в сторону импортозамещения всей IT-инфраструктуры, включая решения аппаратного обеспечения".

Среди регионов-лидеров импортозамещения ‒ Крым и Челябинская область. О собственном опыте миграции с зарубежных решений на отечественные аналоги и совместимости отечественных ОС с уже имеющимся в наличии оборудованием рассказали заместитель министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин и начальник управления информационно-технического сопровождения Учреждения централизованного обслуживания Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Дмитрий Окунь.

Также участники конференции, среди которых член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального cобрания Российской Федерации Андрей Безруков, президент "Руссофта" Валентин Макаров, заместитель генерального директора "Новые облачные технологии" Армен Кочаров, заместитель начальника Управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства Руслан Усманов и другие, обсудили экономические аспекты миграции и возможности влияния на разработку и развитие ПО. В фокусе также сертификация операционных систем и формирование единого реестра российского программного обеспечения.

Генеральные партнеры мероприятия ‒ ГК Astra Linux и "Мой офис".