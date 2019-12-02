На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят политические деятели Италии и Финляндии

Москва, 2 декабря. Экспертами XI Гайдаровского форума "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия", который состоится в РАНХиГС 15-16 января 2020 года, станут известные политические деятели Италии и Финляндии Франко Фраттини, Эско Ахо, Джулио Тремонти.

Франко Фраттини – президент Института евразийских исследований, министр иностранных дел Италии (2002-2004, 2008-2011 годы), вице-президент Европейской Комиссии (2004-2008 годы). В 2018 году стал почетным доктором РАНХиГС. С этого же года является руководителем программы факультета международного регионоведения и регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС по профилю "Международное гуманитарное сотрудничество (российско-итальянская программа с углубленным изучением иностранных языков)" со стороны Италии.

Эско Ахо – член Международного консультационного совета РАНХиГС, старший советник Восточного офиса финской промышленности, независимый директор, член Комитета по стратегическому планированию и член Комитета по управлению рисками ПАО "Сбербанк", премьер-министр Финляндии (1991–1995 годы), советник американского банка JP Morgan, председатель Совета директоров компании Адвен. С 2009 по 2012 год являлся вице-президентом, членом правления Nokia Corporation, а в 2004-2008 годах – президентом Финского инновационного фонда Sitra.

Джулио Тремонти – итальянский юрист и политик, председатель Института Аспена (Италия), министр экономики и финансов Италии (1994-1995, 2001-2004, 2005-2006, 2008-2011 годы), член Фонда Италия-США.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс". Главные инфопартнеры – "Профиль", РИА "ФедералПресс", журнал "Инвест-Форсайт". Международные партнеры – RT, Cision. Информационные партнеры – "Российская газета", АЭИ "ПРАЙМ", News.Ru, "Парламентская газета", "Полит.ру", АО "Телеканал 360", телеканал "ПРО бизнес", журнал "Стратегия", журнал "Государственная служба", портал "Эконс".

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