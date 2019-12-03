Завершился Чемпионат Корпоративной Лиги

Москва, 3 декабря. Завершился осенний сезон Чемпионата Корпоративной Лиги 2019 года. Команды разыграли призовые места в пяти сериях.

Лучшими командами сезона и победителями серий стали МОКБ "Марс" ГК "Росатом", Рособоронэкспорт, ММЗ "Авангард", Группа РЭЦ, FIX Price.

В рамках закрытия чемпионата были вручены кубки и медали в Дивизионе 1 и 2 всех серий.

Также были награждены победители в индивидуальных номинациях: лучший бомбардир, лучший полузащитник, лучший защитник, лучший вратарь. Вручили и другие сезонные призы.

"Из года в год игры становятся все более зрелищными, победа Рособоронэкспорта в Суперсерии впечатлила как никогда. Такого не было со времен основания чемпионата. Команда выиграла чемпионат, отставая от лидеров на 11 очков и занимая четвертую строчку общего рейтинга, – говорит генеральный директор Корпоративной Лиги Сергей Ширшов. – Я бы сравнил наш чемпионат с Английской Премьер-лигой. Все может измениться в последние доли секунд. Это очень здорово, когда команды могут перевернуть ход игры с любого счета".

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