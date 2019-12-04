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В Москве состоялось официальное открытие Международного форума "Электрические сети"

На пленарном заседании форума обсудили основы цифровой трансформации электросетевого комплекса
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© Пресс-служба компании "Россети"

Москва, 4 декабря. В Москве состоялось официальное открытие Международного форума "Электрические сети". Выступая с приветственным словом, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подчеркнул, что внедрение передовых технологий в энергетике – это глобальный тренд. Одной из первых электроэнергетических компаний российского топливно-энергетического комплекса разработкой и реализацией проектов цифровой трансформации занялась группа "Россети", и уже есть промежуточные результаты пилотных проектов, которые свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития электросетевой инфраструктуры России.

"Однако существует ряд законодательных вопросов, на сегодняшний день препятствующих воплощению в полной мере в России всех существующих цифровых решений, качественно повышающих производственные и финансовые показатели электросетей. В этой связи Минэнерго России выступило с рядом законодательных инициатив, включая совершенствование системы льготного технологического присоединения, оплату неиспользуемого потребителями резерва мощности, справедливое распределение перекрестного субсидирования на все категории потребителей и консолидацию электросетевых активов на базе системообразующих компаний. Уверен, скорейшее их принятие позволит построить в стране один из самых совершенных сетевых комплексов в мире", - добавил глава энергетического ведомства.

Сразу после выступления Александра Новака прошло пленарное заседание "Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов", участники которой обсудили необходимые условия для реализации концепции цифровой трансформации в электросетевом комплексе, ее ожидаемые результаты и международный опыт в данном направлении.

Павел Ливинский, генеральный директор компании "Россети", управляющей электросетями, по которым передается более 75% всей вырабатываемой в России электроэнергии, заявил, что холдинг уже активно пилотирует различные решения в рамках реализации утвержденной советом директоров концепции "Цифровая трансформация 2030".

Глава "Россетей" рассказал собравшимся, что все запланированные решения позволят, и это подтверждается как собственным, так и международным опытом, снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть, сократить операционные и капитальные затраты на 30% и 15% соответственно, а, следовательно, потребители получат базовые услуги группы "Россети" более высокого качества при их удешевлении.

"Основная цель цифровой трансформации – повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, среди прочего, предстоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, что важно, востребованных клиентами уже сейчас, сервисов, а именно, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управлять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, создания условий для распространения просьюмеров, в том числе использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда других", - подчеркнул Павел Ливинский.

Важным синергетическим эффектом для всей экономики, по словам главы группы "Россети", является создание в России устойчивого спроса на передовое энергооборудование российского производства.

"Сегодня "Россети" выступают в качестве крупнейшего заказчика отечественного оборудования и программного обеспечения, которые наши предприятия не выпускали еще два года назад, так как не было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем законам экономики, сформировал предложение", - добавил Павел Ливинский.

Подробнее о запуске компаниями ОПК современного энергооборудования рассказал индустриальный директор ГК "Ростех" Сергей Сахненко. В своем выступлении заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич сделал акцент на работе в части совершенствования законодательной базы. Опытом повышения эффективности электросетей с помощью цифровых технологий и международной кооперации поделился глава дивизиона "Глобальная инфраструктура и сети" итальянской группы "Энель" (Enel) Ливио Галло. О важности и перспективах сотрудничества между электросетевыми компаниями и регионом, особенно в рамках цифровой трансформации, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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