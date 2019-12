Первые лица Huawei и JP Morgan Chase International станут спикерами Гайдаровского форума

Москва, 4 декабря. В РАНХиГС 15-16 января 2020 года пройдет XI Гайдаровский форум, на котором выступит ряд знаковых зарубежных спикеров. Экспертами грядущего форума станут председатель Правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, вице-президент Huawei Technologies Эдвин Диндер и сооснователь Pine Island Capital Partners Клайд Таггл.

Якоб Френкель (Jacob Frenkel) – председатель правления JP Morgan Chase International, председатель Банка Израиля (1991–2000), с 1991 года является профессором Тель-Авивского университета. С 1973 по 1987 год был профессором Чикагского университета, после чего четыре года являлся главным экономическим советником и руководителем исследовательского отдела Международного валютного фонда (Вашингтон). С 2000 года Якоб Френкель занимал должность заведующего международным отделом и руководителя независимой группы экспертов и отдела международных операций компании "Меррил Линч" (одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм, занимающейся недвижимостью). Занимал должность вице-председателя правления Европейского банка реконструкции и развития, входил в состав "Группы 30" (G30), сформированной из крупнейших экономистов мира, а также группы экономических советников G7 – объединения семи наиболее экономически развитых стран мира. Работал экономическим консультантом правительства Аргентины. Г-н Френкель – член ряда израильских и международных экономических исследовательских организаций и редколлегий многих важнейших периодических изданий по экономическим дисциплинам. Автор 18 книг и свыше 300 статей по проблемам экономики и финансов. Почетный доктор ряда университетов, почетный член Академии искусств и наук США, удостоен наград и премий в Аргентине, Чехии, Италии, а также государственной премии Израиля (2002).

Эдвин Диндер (Edwin Diender) – вице-президент Huawei Technologies, отвечающий за стратегию в сфере инновационных разработок Huawei Enterprise. В 2005 году разработал и запустил в Европе проект "Безопасные конвергентные коммуникации" (Secure Converged Communications). В конце 2011 года Эдвин Диндер присоединился к команде Huawei для разработки стратегии продаж отраслевых решений в Западной Европе. В 2015 году был назначен директором по развитию в отделе маркетинга и продаж решений "Унифицированные коммуникации и совместная работа" (UC&C) в главном офисе Huawei в Шэньчжэне. На своем нынешнем посту г-н Диндер в основном занимается инициативами по экономике "умных" и безопасных городов, электронному правительству и правительственным облакам, аналитике больших данных и цифровым преобразованиям для "умных городов".

Клайд Таггл (Clyde Tuggle) – член Международного консультационного совета РАНХиГС, сооснователь Pine Island Capital Partners, старший вице-президент, директор по связям с общественностью и коммуникациям в The Coca-Cola Company (2008-2017), проработавший в компании более 30 лет. Г-н Таггл был избран в совет директоров Американской торгово-промышленной палаты в России в 2006 году. Ранее он являлся членом исполнительного комитета The Coca-Cola Company. В настоящее время Клайд Таггл – член совета директоров в компании Georgia Power и в Oxford Industries, Inc.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

