Норвегия открывает новый медный рудник Нуссир

Москва, 5 декабря. Правительство Норвегии дало окончательное разрешение на работу самого большого на севере страны медного рудника Нуссир: горнодобывающему предприятию позволено сбрасывать до 2 млн т промышленных отходов в рыбные фьорды.

Против этого проекта активно, но безуспешно выступали такие экологические организации, как "Друзья Земли" и "Природа и молодежь", а также Саамский парламент Норвегии и еще 4,5 тыс. простых норвежцев.

По словам главы Норвежского общества охраны природы Силье Лундберг, объем утилизации отходов добычи равен 17 самосвалам, которые каждый час будут сбрасывать вредные шлаки в уникальный семужий фьорд.

"Сброс отходов убьет все живое на дне моря в непосредственной близости от места сброса", ‒ предупреждает эксперт.

Как объясняют норвежские власти, такое количество меди, добыча которой сопряжена с масштабным вредом для окружающей среды, необходимо для зеленой экономики - функционирования электромобилей и развития возобновляемой энергетики.

Российские экологи отмечают, что Норвегия все чаще превращается в фактор, негативно влияющий на экологию всего арктического региона. Так, Владимир Маслобоев, советник председателя Кольского научного центра РАН, считает, что такие негативные проекты идут вразрез с декларациями о заботе об экологии. "Тот факт, что наша компания "Норильский Никель" недавно объявила о закрытии плавильного цеха Кольской ГМК и ликвидации вредного для Арктики производства, подает наглядный пример нашим соседям и говорит о том, что в России отношение к проблемам экологии меняется в лучшую сторону".

"Норвегия вместе с Турцией единственные из 53 участников Международного союза охраны природы, проголосовавшие против международного запрета на сброс отходов горного производства в море, – отмечает руководитель Центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев. – Также в этой компании "борцов за экологию" состоят Папуа Новая Гвинея и Индонезия".