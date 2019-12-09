Эксперты по коммуникациям войдут в состав жюри Х премии "Серебряный Лучник" - Сибирь"

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Исполнительная дирекция региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Сибирь" объявила состав жюри X юбилейной премии, впервые в него вошли студенты новосибирских вузов. Выбрать лучшие PR-проекты приглашены и 10 экспертов по коммуникациям, представляющие Сибирский федеральный округ на всероссийских мероприятиях, сообщила пресс-служба премии.

"На юбилейном мероприятии (X Региональной премии "Серебряный Лучник" - Сибирь", - прим. ТАСС) исполнительная дирекция впервые за всю историю региональных премий сформировала студенческое жюри. В его состав на конкурсной основе отобраны семь наиболее активных студентов из новосибирских вузов в области маркетинга, рекламы и PR. В жюри также приглашены эксперты, которые представляют Сибирский федеральный округ на всероссийских мероприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в жюри войдут студентка Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Фарида Джафарова, третьекурсницы Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елизавета Дроздова и Алена Костенкова, студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Екатерина Казакова, Алена Мельникова из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Алена Синелобова из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Новосибирский государственный университет (НГУ) представит студентка первого курса магистратуры "Управление коммуникациями" Анастасия Петрова.

Выбрать лучшие PR-проекты премии также приглашены 10 специалистов из области маркетинга и коммуникаций: учредитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency, официальный представитель Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в Красноярске Василий Дамов (Красноярск), продюсер, директор рекламного агентства "Коперник" Антон Дымченко (Омск), ответственный редактор ТАСС по Сибирскому федеральному округу Наталья Еговкина (Новосибирск), председатель совета директоров коммуникационного агентства "АГТ-Сибирь", директор программного комитета конференции о маркетинговых и PR-коммуникациях "Груша" Егор Егошин (Новосибирск), руководитель по взаимодействию с органами власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" Антон Калтыгин (Новосибирск), начальник департамента общественных связей горно-металлургической компании "Норникель" Андрей Кирпичников (Москва), директор, главный редактор Информационно-аналитического агентства "Центр деловой жизни" Андрей Кузнецов (Новосибирск), начальник управления по связям с общественностью и внутрикорпоративной политике ПАО "Иркутскэнерго" (En+ group) Андрей Оланов (Иркутск), первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов (Красноярск), главный редактор регионального информационного агентства "Томск" Татьяна Свинцова (Томск).

Кроме того, в состав экспертного совета вошли участники из шести городов, которые ранее побеждали в индивидуальной номинации "Мастер" среди всех PR-специалистов Сибири. Имя председателя жюри планируется назвать в январе 2020 года. Председателем регионального этапа по традиции станет один из членов Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник".

"Главной целью премии мы считаем развитие сферы коммуникаций, поэтому в этом году решили сформировать студенческое жюри. Это хорошая возможность для молодых маркетологов и PR-специалистов познакомиться с лучшими проектами и уже состоявшимися экспертами в области коммуникаций, получить от них ценный опыт и проявить себя" – приводит пресс-служба слова генерального директора коммуникационного агентства "АГТ-Сибирь" Елены Гудыно.

Заявки на сибирский этап конкурса принимаются до 19 декабря, шорт-лист будет объявлен 13 января, а 1 февраля состоится церемония награждения победителей.

Возрастная категория 18+.

О премии

В 2010 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" – Сибирь", которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них восемь проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне.