{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске пройдут испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Тестировать будут уменьшенную копию того двигателя, который установят на второй ступени легкой ракеты-носителя "Сибирь"
Описание
© ООО Национальная космическая компания

Москва, 11 декабря. "Национальная космическая компания" совместно с "Лин Индастриал" (российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты) уже в декабре проведут в Красноярске огневые испытания жидкостного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере. Это один из важных этапов разработки и запуска лёгкой ракеты-носителя "Сибирь" российскими частными космическими компаниями.

"Ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, создан целиком, монолитно, без каких-либо пазов и сочленений. А это означает, что двигательная установка будет дешевле и легче аналогов, созданных по "классической" технологии. Одним из преимуществ 3D-печати является отсутствие сварных швов, возможных слабых мест любого двигателя. Мы рассчитываем, что всё пойдет по плану, испытания пройдут успешно", - рассказывает генеральный директор ООО "Национальная космическая компания" Максим Куликов.

Двигатель, проходящий огневые испытания - уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя "Сибирь", предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груз массой до 1000 кг. Соглашение "Лин Индастриал" и "Национальной космической компании" о сотрудничестве в области создания легкой космической ракеты было подписано в июне этого года. Совместная работа двух компаний над разработкой и запуском ракеты-носителя "Сибирь" - важный этап развития частной космонавтики в нашей стране. Важно отметить, что подобные испытания реактивного ракетного двигателя в Росси проводили всего дважды, но не слишком успешно. Накануне собранный двигатель испытали на спецполигоне в Московской области, и после небольшой доработки, он готов к транспортировке в Красноярске.

Огневые испытания пройдут за городом, на них будут присутствовать только аттестованные специалисты и студенты СибГУ им. М. Ф. Решетнева, которые обучаются аэрокосмическому двигателестроению. Но весь ход испытаний будет снят на фото и видео. Кадры и результаты испытаний будут доступны журналистам.

ООО "Национальная космическая компания", Красноярск - http://space-nsc.com

ООО "Лин Индастриал", Москва - http://spacelin.ru

Реклама на ТАСС
В Пермском крае открыто движение по новой автодороге "Обход поселка Куеда"
Построенная в рамках нацпроекта трасса связывает Пермский край с Республикой Башкортостан и выводит транспортный поток в Оренбуржье и к границе с Казахстаном
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС