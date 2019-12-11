В Красноярске пройдут испытания напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Москва, 11 декабря. "Национальная космическая компания" совместно с "Лин Индастриал" (российский стартап, создающий сверхлегкие космические ракеты) уже в декабре проведут в Красноярске огневые испытания жидкостного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере. Это один из важных этапов разработки и запуска лёгкой ракеты-носителя "Сибирь" российскими частными космическими компаниями.

"Ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, создан целиком, монолитно, без каких-либо пазов и сочленений. А это означает, что двигательная установка будет дешевле и легче аналогов, созданных по "классической" технологии. Одним из преимуществ 3D-печати является отсутствие сварных швов, возможных слабых мест любого двигателя. Мы рассчитываем, что всё пойдет по плану, испытания пройдут успешно", - рассказывает генеральный директор ООО "Национальная космическая компания" Максим Куликов.

Двигатель, проходящий огневые испытания - уменьшенная копия того, который будет установлен на второй ступени легкой ракеты-носителя "Сибирь", предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту груз массой до 1000 кг. Соглашение "Лин Индастриал" и "Национальной космической компании" о сотрудничестве в области создания легкой космической ракеты было подписано в июне этого года. Совместная работа двух компаний над разработкой и запуском ракеты-носителя "Сибирь" - важный этап развития частной космонавтики в нашей стране. Важно отметить, что подобные испытания реактивного ракетного двигателя в Росси проводили всего дважды, но не слишком успешно. Накануне собранный двигатель испытали на спецполигоне в Московской области, и после небольшой доработки, он готов к транспортировке в Красноярске.

Огневые испытания пройдут за городом, на них будут присутствовать только аттестованные специалисты и студенты СибГУ им. М. Ф. Решетнева, которые обучаются аэрокосмическому двигателестроению. Но весь ход испытаний будет снят на фото и видео. Кадры и результаты испытаний будут доступны журналистам.

ООО "Национальная космическая компания", Красноярск - http:// space- nsc. com