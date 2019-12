На Гайдаровском форуме в РАНХиГС обсудят итоги десятилетия БРИКС

Москва, 13 декабря 2019 г. На XI Гайдаровском форуме, который пройдет 15-16 января 2020 г. в РАНХиГС, состоится дискуссия об итогах десятилетия БРИКС, в рамках которой управляющий директор Исследовательской группы БРИКС Мадлин Кох, содиректор Исследовательской группы БРИКС Джон Киртон и директор Национального комитета по исследованию БРИКС Бинод Сингх Аятшатру обсудят вызовы, достижения и перспективы развития.

Мадлин Кох (Madeline Koch) – управляющий директор Исследовательской группы БРИКС, содиректор Группы по исследованиям "Группы двадцати" Университета Торонто. Вместе с Джоном Киртоном она является соредактором серии публикаций по "Большой двадцатке", "Большой восьмерке" и БРИКС, опубликованных Newsdesk Media, в том числе "Большой двадцатки": Саммит в Гамбурге 2017 г. и "Большая семерка" Италии: Саммит Таормины 2017 г. Она принимала участие в полевых командах на местах начиная с 1989 г. и участвовала в каждом саммите G20 с 2008 г., и в каждом саммите G7/8 с 1999 г.

Джон Киртон (John Kirton) – содиректор Исследовательской группы БРИКС, содиректор Группы по исследованиям "Группы двадцати" Университета Торонто. Является старшим научным сотрудником-нерезидентом в Институте финансовых исследований Чхеньяна при китайском университете Жэньминь (Chongyang Institute for Financial Studies at China's Renmin University). Консультировал правительства Канады и России, Всемирную организацию здравоохранения и Панамериканскую организацию здравоохранения по вопросам участия и саммитов G7/8 и G20, международной торговли и устойчивого развития. Джон Киртон является автором многих глав и статей о G7, G8 и G20

Бинод Сингх Аятшатру (Binod Singh Ajatshatru) – директор Национального комитета по исследованию БРИКС, известный интеллектуал в Индии и Китае. Прежде чем основать Институт БРИКС (The BRICS Institute) в Нью-Дели в 2015 г., Бинод Сингх Аятшатру несколько лет преподавал в различных университетах Китая, в том числе - в престижном Пекинском университете (Peking University), где он читал лекции об индийской культуре и цивилизации. Помимо руководства исследовательской работой в Институте БРИКС, он также входит в консультативный совет проекта GIIC-GMR Kakinada SEZ.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

