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Представитель Крымского федерального университета провел лекторий по спелеогенезу в УрГПУ

Студенты крупнейшего педагогического вуза Урала и члены Свердловского областного отделения РГО встретились с председателем Российского союза спелегогов – специалистов, изучающих пещеры
Описание
© Александра Карпушева/УрГПУ

ТАСС, 16 декабря. В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ, крупнейший педагогический вуз Урала) студенты факультетов естествознания, физической культуры и туризма, а также члены Свердловского областного отделения Русского географического общества встретились с Геннадием Самохиным - старшим преподавателем кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета, председателем Российского союза спелеологов, секретарем Крымского отделения Русского географического общества. 

"Лекция была научно-популярной, ученый рассказал о научных исследованиях в сфере спелеогенеза и карстовых образований. С помощью схем и фотографий он объяснил, как образуются пещеры: одни – проникновением поверхностной воды через трещины вглубь, другие – размыванием подземных вод. Меньше всего изучен третий тип: пещеры коралловых рифов. Более того, ученый отметил, что литературы на русском языке об этих пещерах нет, только англоязычные источники", - рассказали в пресс-службе.

О пещерах

В вузе рассказали, что не менее интересен был рассказ о структурах пещер. В качестве примера лектор привел пещеру Красную в Крыму, где течет река. На данный момент первопрохождение по реке составило 10 километров. Другой пример – комплекс пещер на севере Свердловской области вдоль реки Вижай, где вода в одном месте в пещеру затекает, в другом – вытекает. Вижайские пещеры еще мало изучены и представляют большой интерес для спелеологов и ученых. Другой неизученный объект - пещера Красная Шапочка в североуральском районе добычи бокситов, отметили в пресс-службе.  

"Лектор подчеркнул взаимосвязь поверхностного рельефа с подземным. Воронки в карстовых породах, как правило, свидетельствуют о наличии подземных пещер. Но встречается и отсутствие воронок. Поэтому важно изучать карстовые породы во взаимосвязи с гражданским строительством - и это самое что ни на есть прикладное значение спелеогенеза", - сообщили в университете.

В качестве самого яркого примера взаимосвязи карстовых образований с гражданским строительством – открытие в прошлом году пещеры Таврида в Крыму. При строительстве трассы федерального значения "Таврида" между Керчью и Севастополем на одном из участков извлекли огромный валун с пустотами, на который сначала не обратили внимание. "Когда обнаружили глубокий карстовый провал, обратились в Крымский федеральный университет к спелеологам. Они, в свою очередь, обнаружили под трассой карстовый тоннель, который местами достигал до 14 метров глубины. Спелеологи смогли предотвратить провал только что построенной дороги. И теперь занимаются изучением пещеры, закрытой, как минимум 2 миллиона лет. Возраст останков найденных в ней диких животных еще больше. Найдено большое количество костей, по которым восстановили древних животных: бизона, слона, саблезубого кота – примесчательно, отмечают в университете то, что древние животные были гораздо крупнее своих современных потомков.

Согласно "Атласу пещер России", который представил Геннадий Самохин, после Крыма именно на Урале наибольшее количество пещер, чем где-либо в России. Основная часть находится на севере Свердловской области, в данный момент спелеологи изучают Вижайскую систему пещер.

Пещеры, отметил Самохин, могут быть привлекательным туристическим объектом. Пример тому – Кунгурская в Пермском крае, хорошо оборудованная для туристов. "Она приносит немалую прибыль, но пока в России таких обустроенных пещер всего 40, отметили в вузе, добавив, что в Китае их, например, 400.

О Свердловской спелеологической секции, в дополнение к лекции своего коллеги, рассказал ее научный руководитель, член Свердловского областного отделения РГО Евгений Цурихин. В подтверждение он показал видео подземных и даже подводных съемок внутри пещер.

В пресс-службе рассказали, что Самохин подарил Свердловскому отделению РГО и факультету естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ изданный при поддержке РГО "Атлас пещер России". В 800-страничной книге подробно рассказано о 400 самых больших, самых красивых, самых интересных с научной точки зрения пещерах всех регионов страны. Издание снабжено богатыми иллюстрациями, картами, схемами, справочным материалом. "Тираж невелик, поэтому книга уже стала раритетом", - отметили в вузе.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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