В Минтруде РФ высоко оценили кадровые практики Сургутского района ХМАО

ТАСС, 17 декабря. В министерстве труда и социальной защиты РФ высоко оценили кадровые практики Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В 2019 году район представили четыре свои наработки на Всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления", который проводил Минтруда РФ. Две из них победили в своих номинациях, и министр Максим Топилин отметил их в своем благодарственном письме.

"Кадровые практики Администрации Сургутского района "Социальные сети под контролем: правила поведения муниципальных служащих в социальных сетях" и "Показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих администрации Сургутского района, как метод материального стимулирования кадров" конкурсной комиссией по определению лучших кадровых практик и инициатив в системе государственного и муниципального управления определены номинантами конкурса, заслуживают внимания и являются примером для коллег, представляющих профессиональное сообщество работников кадровых служб в системе государственного и муниципального управления", - сказано в тексте благодарности.

"Благодарность федерального министра - такого в истории нашего района еще не было! – рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой. - В этом году представили четыре свои наработки (…). Экспертами и спикерами здесь выступали представители Минфина, ФАС, РАНХиГС, Аппарата Президента РФ, НИУ "Высшая школа экономики", МГИМО, ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции и МГУ. Из 223 практик со всей страны две наши были признаны лучшими!"

Трубецкой отметил, что по первой практике в администрации Сургутского района принят Кодекс этики. "В соответствии с ним, муниципальные служащие обязаны соблюдать нормы поведения и в рабочее, и в неслужебное время, а также корректно общаться в соцсетях. Суть второй практики заключается в одной фразе: "заработную плату мы не получаем, а зарабатываем". И на том стоим!", - написал глава района.

"Подведение итогов конкурса состоялось с 11 по 13 декабря в здании МГИМО в Москве. Теперь наши правила поведения чиновников в соцсетях и система материального стимулирования будут растиражированы на всю страну. Обе практики в 2020 году разместят на сайте Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации в разделе "Лучшие практики", - отметил Андрей Трубецкой, добавив: "поздравляю и благодарю за отличную работу начальника управления муниципальной службы, кадров и наград #АлёнаЯковлева!"

Кроме того, команда района уже три года подряд возглавляет рейтинг муниципалитетов Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В конце ноября Сургутский район победил в федеральном конкурсе "Проектный Олимп - 2019" - инвестиционная стратегия команды под руководством главы района признана лучшим проектом года в России в одной из основных номинаций.