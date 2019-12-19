Ключевые партнеры Amway прошли курсы повышения квалификации в СКОЛКОВО

Москва, 19 декабря. Компания Amway и Московская школа управления СКОЛКОВО провели трансформационное обучение по программе дополнительного профессионального образования для ключевых партнеров Amway. Актуальный курс "Управление изменениями" был создан специально для самых значимых и успешных лидеров Amway (НПА) и прошел на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО.

Это уже третья подобная коллаборация с 2017 года. Каждый год темы и спикеры курса тщательно подбираются под существующие бизнес-запросы. В лучших традициях бизнес-школы СКОЛКОВО в программе обучения всегда самые актуальные обсуждения, а также выступления востребованных спикеров.

Тема этого года – управление изменениями и эффективное лидерство в эпоху изменений. Для Amway это одно из ключевых направлений развития, поскольку компания проходит стадию трансформации бизнеса с точки зрения как методики работы, так и основных инструментов. Кроме того, традиционно Amway уделяет большое внимание обучению и развитию своих партнеров, поэтому совместный курс с бизнес-школой СКОЛКОВО – логичное продолжение политики компании в этом направлении.

Профессорами программы в этом году выступили ведущие преподаватели Школы Андрей Шишаков и Елизавета Садова, а также приглашенные эксперты: управляющий партнер компании Mindsmith Руслан Юсуфов, основатель и СЕО компании Sherpa S Pro Евгения Шамис и летчик-космонавт Сергей Рязанский, который рассказал, чему управленцы могут научиться у покорителей космоса.