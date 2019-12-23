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На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступит Нобелевский лауреат, профессор Рае Квон Чунг

Форум пройдет 15-16 января 2020 года
Рае Квон Чунг Пресс-служба РАНХиГС
Описание
Рае Квон Чунг
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 23 декабря. В обсуждении вопроса о лучших практиках достижения целей устойчивого развития, который будет поднят на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 15-16 января 2020 года, примет участие лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung) – общепризнанный мировой эксперт и один из самых ярких сторонников теории "зеленого роста", член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" и почетный профессор Государственного университета Инчхона (Incheon National University, Южная Корея). В 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) он стал лауреатом Нобелевской премии мира за усилия группы по накоплению и распространению более широких знаний об антропогенном изменении климата и созданию основ для мер, необходимых для противодействия такому изменению.

С начала 1990-х годов он занимается вопросами окружающей среды и изменения климата, а также был активным участником Саммита Земли в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в прошлом Рае Квон Чунг руководил министерством иностранных дел и торговли Южной Кореи.

В 2019 году он дважды выступал в Президентской академии с лекциями для студентов и преподавателей, а также стал научным руководителем программы многопрофильного бакалавриата по устойчивому развитию Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Участие в Гайдаровском форуме – бесплатное, регистрация и аккредитация СМИ – до 30 декабря на сайте.

Возрастная категория 16+.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson&Johnson, Санофи, группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия 24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Гайдаровский форум в социальных сетях: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

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