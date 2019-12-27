НПО автоматики: государство доверило нам делать космические ракеты

Представители руководства НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова – об итогах 2019 года, планах на 2020-й, трансформации предприятия, мотивации кадров и главной установке на ближайшее будущее. На вопросы ТАСС ответили генеральный директор НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова Андрей Мисюра и заместитель гендиректора НПО автоматики по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин.

— С какими итогами НПО автоматики завершает 2019 год?

Андрей Мисюра: Для нашего предприятия 2019 год был успешным. В первую очередь, я говорю о, пожалуй, самом значимом событии – пуске ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" и антропоморфным роботом (Skybot F-850, FEDOR) на борту. Этим стартом мы доказали, что ракета с нашей системой управления может доставлять на МКС не только грузы, но и людей. Первым пассажиром стал человекоподобный робот Федор.

Еще одно важное достижение – это изготовление прототипа трактора с беспилотной системой управления. Мы внедряем поистине прорывную технологию, которая после необходимого комплекса испытаний, уверен, пойдет в серию и станет надежным помощником для работников агропредприятий и фермеров.

Мы многое сделали в сфере создания и разработки продукции гражданского назначения. Это и комплекс новых управляющих систем для Ростсельмаша, и электроника для КамАЗа и МАЗа, оптические измерительные системы для ПАО "СинТЗ" (Синарский трубный завод – прим. ТАСС), приборы для геофизики, новые датчики давления и тензопреобразователи, система умной видеоаналитики для крупнейшего в Европе градостроительного проекта – микрорайона "Академический" в Екатеринбурге.

— А какие финансовые итоги?

А.М.: Могу сказать, что по всем позициям у нас только рост. Загрузка предприятия полная.

— Расскажите подробнее про "Академический". Речь идет о системе "Умный город"?

Евгений Шароварин: В "Академическом" мы завершили первый этап испытаний системы интеллектуального видеонаблюдения. В течение нескольких месяцев искусственный интеллект оценивал записи с видеокамер, установленных в этом районе, учился различать лица людей, детектировать номера автомобилей и многое другое. Сейчас наша система подтвердила свою эффективность даже на камерах с невысоким разрешением. Мы планируем продолжить внедрение этой системы на камеры во всем районе. Не сомневаюсь, что с повсеместным внедрением такой технологии в столице Урала станет безопаснее и удобнее жить.

На сегодня "Академический" – самый безопасный район Екатеринбурга и один из самых безопасных в России. Там около 3 тыс. камер. Естественно, такой объем видеоданных слишком велик для человека, и используется он обычно постфактум. Теперь же система все эти данные будет анализировать. Кто поцарапал машину, выбросил мимо урны мусор и так далее – все это можно проследить, система все это будет делать автоматически.

Но "Умный город" далеко не исчерпывается только этим. Он позволяет, например, узнать мнение искусственного интеллекта о том, стоит ли в этом месте строить торговый центр, или как улучшить трафик и пассажиропоток улицы, изменить расписание движения общественного транспорта.

Это новый подход к управлению, когда решения принимаются на основе объективных данных.

— А как будет осуществляться взаимодействие с правоохранительными органами при фиксации правонарушений?

Е.Ш.: Это процедурный вопрос, он обеспечивается правилами, регламентами, законом. Мы делаем технику. Нашу технику воспринимают иногда как церберскую, фискальную историю. Это не так. Вы, например, волнуетесь за своего ребенка. Сделали запрос, предоставили фото, и система покажет, где он был. Или пожилой человек долго не возвращается из магазина – может, ему стало плохо. Или надо найти парковочное место – в "Академическом" это актуальный вопрос.

А.М.: Эта система – ассистент оператора. Оператор не смотрит поток видео с тысяч камер. Это невозможно. Система ему сообщает, что где-то произошло отклонение или нестандартное событие, которое система распознает как важное. Оператор на основе этой информации и принимает решение, что предпринимать и кого вызывать.

— Эта система работает?

Е.Ш.: Она построена и поэтапно внедряется. Мы отработали в "Академическом" пилотное решение и готовы внедрять его везде.

— А сколько может стоить "Умный город", например, для всего Екатеринбурга?

Е.Ш.: Для города, где частично есть необходимая инфраструктура, думаю, это обойдется в сумму около 100 млн рублей. С учетом колоссального эффекта от внедрения системы, для мегаполиса, полагаю, это небольшие деньги. Уже то, что за счет оптимизации автомобильного трафика пробок станет в разы меньше и не потребуется строительство новых дорог, а это классический экстенсивный путь решения проблемы, она себя оправдывает. КПД от использования существующей инфраструктуры, где бы система ни внедрялась, повысится на несколько порядков. Эту систему надо применять везде, где есть рутина, не в смысле скучно, а там, где шаблонные действия повторяются из часа в час годами. Городское хозяйство, урбанистика – как раз эта история.

— А что должно мотивировать на внедрение?

Е.Ш.: Такую тему в октябре обсуждали эксперты на Международном форуме высотного и уникального строительства 100+. Чем город привлекает новых жителей, зачем им сюда переезжать? Удобным транспортом, большим количеством сервисов, экономящих время; прозрачные и предсказуемые условия диалога бизнеса и власти с минимумом административных барьеров. Здесь будут зарабатывать деньги, платить налоги, муниципалитет будет богатеть. Это целевая задача, оптимизационная функция. Вручную это никогда и никем в современном мегаполисе не решить. Даже на первой, казалось бы, самой простой стадии – регулирования транспортных потоков и доступа к парковочным пространствам. Или развивать нужный бизнес там, где есть его дефицит, например, предлагать открывать булочную предпринимателю в том квартале, где булочных не хватает и точно будет спрос.

Работать с такими большими данными не сможет ни одно частное лицо. И даже целый департамент. Сейчас муниципалитеты сидят на целых месторождениях с данными. И наша задача – при помощи систем типа "Умный город" это месторождение начать разрабатывать и сделать хорошо как власти, так и жителям.

— Вернемся на предприятие. Что изменилось в минувшем году для сотрудников НПОА?

А.М.: Для сотрудников мы сохраняем все социальные гарантии. Традиционно поддерживаем высокую среднюю заработную плату по предприятию, выплачиваем 13-ю зарплату, сотрудники отмечаются квартальными премиями. Отмечу ежегодный рост производительности труда. Это происходит во многом благодаря развитию и модернизации цехов, подразделений предприятия, в том числе в части обновления парка оборудования и автоматизации документооборота. Эту работу мы продолжим и в 2020 году.

Ведем благоустройство. Я вхожу в комиссию по празднованию 300-летия Екатеринбурга. Мы взяли на себя обязательство и выполнили его за две недели – у нашей производственной площадки на месте бывшей автостоянки, которая портила вид одной из магистральных улиц Екатеринбурга, разбили сквер с фонтаном.

Кроме того, мы даем сотрудникам возможность профессионального роста. К примеру, проводим конкурсы профмастерства среди наших коллег. Победители участвуют в соревнованиях Госкорпорации "Роскосмос". Летом команда НПО автоматики участвовала в IV Корпоративном чемпионате "Молодые профессионалы Роскосмоса-2019", где соревновалась в 11 компетенциях. Сотрудники предприятия завоевали золотые и серебряные награды как в личном, так и в командном зачетах.

Помимо этого, сотрудники НПО автоматики достойно показали себя на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019.

— Как заботитесь о подготовке будущих кадров? И планируете ли продолжать ежегодные "Семихатовские чтения"?

А.М.: Мы напрямую работаем с крупнейшими профильными вузами Урала. Профориентационная работа вообще проводится у нас на высоком уровне. Будущие кадры мы присматриваем даже не в вузе, а еще в школе. В VI Молодежном космическом форуме "Семихатовские чтения" участвовали 200 свердловских школьников. Также в течение года мы провели экскурсии по предприятию для 182 будущих инженеров, активно участвуем в губернаторской программе "Уральская инженерная школа". У нас продолжает работу лаборатория робототехники "Космопорт". В 2020 году мы, конечно же, проведем очередные "Семихатовские чтения". Кстати, свои работы школьники уже могут присылать организаторам. Вся информация об участии в форуме есть в группе Семихатовских чтений Вконтакте.

— Екатеринбург насыщен крупными IT-компаниями, в том числе заметными на общероссийском уровне. А почему талантливому выпускнику идти именно к вам?

Е.Ш.: Да, конкуренция за квалифицированные кадры сегодня жесткая. И мы конкурируем за людей. Кому-то интересно заниматься сервисным программным обеспечением бухгалтерии или документооборотом, или цифровой подписью, или глубоким программированием поисковых систем. Мы же предлагаем работу в области приборостроения и систем управления реальными объектами, когда можно то, что ты сделал, взять в руки, почувствовать, те, кому такая деятельность ближе, идут к нам. Я сам много лет трудился в сфере информационных технологий, чего-то добился и могу почувствовать разницу.

Два года назад меня пригласили в НПО автоматики. Я согласился. Знаете, почему? Ведь только мы в Екатеринбурге можем сказать: государство доверило нам делать космические ракеты! Кроме мотивированного коллектива, хорошей зарплаты и других преференций, уже только ради этого стоит трудиться на нашем предприятии.

— Что еще планирует предприятие на 2020 год?

А.М.: Уже в апреле 2020 года нам с вами предстоит осуществить первый пилотируемый пуск на ракете-носителе с нашей системой управления. С 2004 года "Союз" в модификациях 1а, 1б, 1в и с системой управления НПО автоматики успешно стартовал с четырех космодромов 96 раз. Последние несколько пусков были проведены для отработки перевода пилотируемой нагрузки на ракету-носитель "Союз-2.1а".

Для успешного запуска полезной нагрузки и космонавтов с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" наши разработчики добавили в работу системы управления несколько новых функций. Одна из них – раздельное выключение двигателя третьей ступени. Также для обеспечения безопасности космонавтов инженеры НПОА создали дублирующие команды на отделение боковых блоков первой ступени. Кроме того, для повышения надежности пуска наши сотрудники добавили технологическую предстартовую подготовку на техническом и стартовом комплексах. Пока ракета стоит на старте, задействуется система управления, проводя все операции, которые повторяют предшествующую штатную предстартовой подготовке. Этот режим заканчивается имитацией полета.

В части гражданских разработок в следующем году мы продолжим развивать технологии, связанные с искусственным интеллектом и беспилотным управлением. На выставке ИННОПРОМ-2020 мы представим модернизированную систему управления для сельхозтехники, а в Свердловской области планируем начать внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики.

— А что видите для предприятия за рамками 2020 года?

Е.Ш.: Мы планируем развить тему беспилотной техники, чтобы перейти в массовые поставки комплектов, в частности, для сельхозтехники и автопрома.

А.М.: Главные установки на ближайшее будущее - это развитие космической техники, в том числе и частной. Выпуск серийных гражданских изделий, создание автоэлектроники и внедрение искусственного интеллекта.

Справочно

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также системы управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

РОСКОСМОС – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РОСКОСМОС обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входят развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.