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Жюри дальневосточного "Серебряного Лучника" определило финалистов региональной премии

В шорт-лист вошли 17 проектов-финалистов

Москва, 16 января. Первые итоги голосования экспертов девятой премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 17 проектов-финалистов. Авторам данных проектов предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке. 

С 10 по 15 января члены жюри изучали и дистанционно голосовали за заявленные проекты. При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-балльной шкале, а голосование выполнялось в закрытой системе под индивидуальными паролями. 

Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые места в каждой номинации, автоматически стали финалистами премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Уникальность премии в том, что в трех номинациях эксперты решили пригласить к защите по четыре проекта. 

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА (ПО АЛФАВИТУ)

Лучший проект в области благотворительности:

- "Конкурс социальных проектов в Окинском и Муйском районах Республики Бурятия ПАО "Бурятзолото" (Nordgold). Автор: Бато Эрдынеев, ПАО "Бурятзолото", г. Улан-Удэ;

- "Культурный код". Авторы: Герасименко Татьяна и Романова Анна, ПАО "МТС", г. Хабаровск;

- "Навстречу". Автор: Алла Джан-Ша, некоммерческое партнерство "Дальневосточные правовые ресурсы", г. Хабаровск;

- "Чудеса случаются". Авторы: Сергей Сысойкин и Анастасия Фатеева, ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер", г. Владивосток.

Лучший проект в области корпоративных коммуникаций:

- "Молодежный офис Почты России". Автор: Елена Рыжкова, АО "Почта России",  г. Хабаровск;

- "Первый дальневосточный косметический бренд "Пентакан". Выход на международный уровень" Автор: Ольга Трофимова, Примкосметика, г. Владивосток;

- "Стометровка шашлыка". Автор: Илья Сухих, Семья грузинских ресторанов "Супра", г. Владивосток;

- "Я - газовик". Автор: Юлия Солошенко, АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", г. Хабаровск.

Лучший проект в области развития и продвижения территорий:

- "Голос внутри" Автор: Станислав Клиников, г. Владивосток;

- "Литература Тихоокеанской России". Автор: Алина Ковальчук, ООО "Прима Медиа", г. Владивосток;

- "Точка возврата". Автор: Максим Поличка, Некоммерческое партнерство "Дальневосточный центр инноваций социальной сферы",  г. Хабаровск.

Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа:

- "Люди Селигдара". Автор: Владимир Репин, ПАО "Селигдар", г. Алдан, Республика Саха (Якутия);

- "Театральные подмостки NordGold". Автор: Иван Томских, NordGold, Республика Саха (Якутия).

Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:

- "Здоровая Находка". Автор: Юлия Щетинюк, КГБУЗ "Находкинская городская больница", г. Находка, Приморский край;

- "Мусор из головы". Автор: Чингис Болотов, РМОТО КВН Республики Бурятия, г. Улан-Удэ;

- "Создание эффективной системы работы с сообщениями граждан в социальных сетях ". Автор: Николай Литус, правительство Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск;

- "Телешкола "Будь здоров", Автор: Татьяна Минеева, КГБУЗ "ВКДЦ", МБОУ "СОШ №6", г. Владивосток. 

Проект "Студенческий медиа-центр – новые возможности" решено пригласить на публичные защиты вне конкурса. 

Публичная защита проектов-финалистов перед экспертами, гостями и студентами профильных специальностей, а также церемония награждения победителей состоятся во Владивостоке 7 февраля 2020 года. Оператором Премии выступает коммуникационное агентство "АГТ-Восток", AGT Communications Group.

Один из проектов-финалистов (по решению экспертов) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" и получит право публично защищать свой проект в Москве в феврале. 

В этом году для дистанционного голосования был представлен 31 проект. Самая популярная номинация в этом году - "Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ".    

Возрастная категория 16+.

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