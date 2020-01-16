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XI Гайдаровский форум подвел итоги первого дня

В рамках мероприятия уже состоялись 52 экспертные сессии, на которых выступили спикеры более чем из 30 стран
Профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин Пресс-служба РАНХиГС
Описание
Профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин
© Пресс-служба РАНХиГС

​​​​​​Москва, 16 января. В первый день XI Гайдаровского форума состоялось 52 экспертные сессии, на которых выступили спикеры более чем из 30 стран. Содержательная повестка во многом была связана с ежегодным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Пятнадцатого января участники Гайдаровского форума обсудили новый геополитический контур в Евразии, перспективы ЕАЭС и БРИКС, ключевые вопросы развития приоритетных социальных проектов, бизнес-образования, цифровой экономики и денежной политики.

В утреннем выступлении глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал "главным признаком нездоровья экономики" инфляцию: "Это сигнал, что стимулирующие меры перестают работать. Важна структура спроса внутри экономики, баланс между частными инвестициями и государственными расходами и своевременное реагирование. Проблемы возникают именно тогда, когда страны не реагируют на инфляцию".

Профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф отметил, что успешная реализация денежно-кредитной политики возможна только при независимости Центрального банка: "Его подчинение денежным властям – это катастрофический путь. Я помню январь 2015 года в России, низкие цены на нефть, большие валютные долги, это создавало вероятность нового кризиса. Россия реагировала профессионально, логично, Центробанк справился с задачей великолепно".

Председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, возглавлявший с 1991 по 2000 год Банк Израиля, заявил, что в экономической науке важна преемственность: "Около 10–12 лет назад произошел мировой финансовый кризис, мир претерпел изменения, и многие старые концепции были отметены в сторону. Но нельзя выбрасывать старые учебники потому, что мы вошли в новую эпоху. На протяжении сотен тысяч лет история нас научила многому, и было бы трагедией выбросить это все на свалку только потому, что в 2008 году мир оказался не готов к кризису. Мы не должны терять из виду компас".

Обсуждая развитие приоритетных социальных проектов в России, президент Центра политических технологий Борис Макаренко заявил, что лучшая реклама национальных проектов – "история успеха, которую можно увидеть, пощупать, ощутить. Эти истории нужно накапливать, потому что они придают нацпроектам "лицо". По мнению эксперта, лучшими исполнителями нацпроектов должны быть учителя и врачи: "Их можно сделать своими союзниками, просто хотя бы разгрузив их от многотонной отчетности".

Форум продолжит работу. Ключевые сессии в программе: пленарная дискуссия "Что мешает экономическому росту?", "Налоги в цифровом мире", "Национальная технологическая политика и региональная специфика", открытый диалог ректора Президентской Академии Владимира Мау и президента Франции в 2007–2012 годах Николя Саркози.

Гайдаровский форум проводится в Президентской Академии под эгидой правительства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, которая в начале года традиционно задает вектор общественной и научной дискуссии. Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, "Санофи", группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – Группа компаний "Просвещение", EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк", EDCRUNCH.

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия-24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры – медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, медиахолдинг "Давыдов.Индекс", журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Возрастная категория 16+. 

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