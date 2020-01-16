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В "Доме экономиста" обсудят перспективы мировой экономики в 2020 году

В презентации доклада, разработанного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, примут участие ведущие ученые и эксперты

Москва, 16 января. В "Доме экономиста" 22 января в 15:00 состоится презентация доклада "Мировое экономическое положение и перспективы 2020", разработанного Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН.

Мероприятие организовано Международным Союзом экономистов, Информационным Центром ООН и Вольным экономическим обществом России.

Доклад представят Елена Абрамова, генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, и Кирилл Михайленко, ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

В презентации примут участие ведущие ученые и эксперты, представители реального сектора экономики, государственных структур и общественных организаций.

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 22 "а" ("Дом экономиста", Каминный зал). 

Аккредитация: пресс-служба ВЭО России, 8 926 819 59 05. 

Возрастная категория 0+.

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