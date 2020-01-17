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ГЕРОФАРМ открыто ответила на вопросы пациентов о российском инсулине

Обсуждение прошло на площадке ТАСС в рамках мероприятия "Главное о российском инсулине в вопросах и ответах"
Генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов ТАСС
Описание
Генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов
© ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. На площадке ТАСС в Москве 16 января в рамках мероприятия "Главное о российском инсулине в вопросах и ответах" состоялся открытый диалог между бизнесом, властью, исследователями и пациентами с диагнозом сахарный диабет.

Летом 2019 года компания ГЕРОФАРМ получила регистрационные удостоверения на биосимиляры аналогов инсулина ультракороткого (лизпро), комбинации аналогов инсулинов короткой и средней продолжительности действия (лизпро микс 25) и длительного действия (гларгин).  

В сентябре 2019 года эти препараты впервые приняли участие в процедуре государственных закупок и по итогам тендеров были поставлены во многие регионы для льготного обеспечения граждан.

В рамках мероприятия представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, компании ГЕРОФАРМ и ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России затронули актуальные темы и ответили на острые вопросы, связанные с импортозамещением в фармацевтической отрасли, допуском препаратов на рынок, контролем эффективности и безопасности лекарственных средств, обращающихся на территории РФ со стороны государства, в том числе биосимиляров аналогов инсулина производства ГЕРОФАРМ: их клиническими исследованиями, особенностями применения у различных групп пациентов и перспективами выхода на зарубежные рынки.

А.В. Алехин, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: "Создание отечественной фармацевтической отраслью таких сложных технологий, как собственное производство инсулинов полного цикла внутри страны, – пример успешной реализации государственной программы ФАРМАМЕД-2020. Это большой вклад не только в обеспечение лекарственной безопасности страны, но и в развитие государства в целом. Это создание инфраструктуры, новых рабочих мест и прикладной науки. Появление на рынке биосимиляров, соответствующих всем требованиям, это еще один шаг к созданию собственных инновационных препаратов. А выход на экспорт – лучшее подтверждение качества препаратов".

Е.А. Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации: "Сегодня в России создана такая система допуска препаратов на рынок, которая соответствует самым современным мировым требованиям и позволяет быть уверенными в эффективности и безопасности лекарственных средств как иностранного, так и российского производства. Закупки по международному непатентованному наименованию позволяют обеспечить большее количество пациентов жизненно важными лекарственными препаратами. При этом у пациента всегда остается выбор – при наличии медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии осуществляется назначение и последующая закупка в соответствии с Законом о контрактной системе конкретного лекарственного препарата по торговому наименованию под нужды этого пациента".

Представители ГЕРОФАРМ рассказали участникам встречи, что перед регистрацией биосимиляров аналогов инсулина компания провела комплекс доклинических и клинических исследований, которые соответствуют как требованиям Российской Федерации, так и международным рекомендациям по разработке биосимиляров. Они были направлены на подтверждение эффективности и безопасности препарата.

Исследования ГЕРОФАРМ успешно прошли независимые аудиты, результаты были представлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

П.П. Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ: "С 2013 года в терапевтической практике широко используются генно-инженерные инсулины человека ГЕРОФАРМ, с 2016 года компания является лидером в этом сегменте, в 2019 году мы получили регистрационные удостоверения на биосимиляры аналогов инсулина. Мы давно на рынке и продолжаем развиваться на нем, с большим уважением относимся к пациентам, которые применяют наши препараты. Мы контролируем эффективность и безопасность наших лекарственных средств от стадии разработки до готового продукта. ГЕРОФАРМ смотрит на вопрос сахарного диабета комплексно, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, расширяя свою экспертизу, компетенции, портфель продуктов и развивая экспорт. Наш следующий шаг, на который позволяет рассчитывать высокий уровень проведения исследований, – выход на рынки европейских стран. В первую очередь – Германии, Франции, Испании и Италии".

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу применения биосимиляров аналогов инсулина у детей.

В данном случае, исходя из специфики продукта, а также в соответствии с российским законодательством и международными требованиями (EMA), исследования на детях не проводятся. Кроме того, для биосимиляров подобные исследования не проводятся и в странах с высоким уровнем регулирования – например, на территории Евросоюза и США. Это обусловлено тем, что одинаковые молекулы демонстрируют идентичную эффективность и безопасность у всех групп пациентов, в том числе детей, пожилых и т. д.

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