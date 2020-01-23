В Париже прошел модный показ дизайнера Юлии Яниной

Москва, 23 января. В Париже состоялся показ весенне-летней коллекции SS 2020 известного российского модного дома Yanina Couture. Это единственный бренд из России, который на протяжении 10 лет представляет коллекции в Париже.

Дефиле состоялось в Музее декоративного искусства и заметно отличалось от прежних показов. В этом сезоне Юлия Янина отошла от привычной сдержанной черно-белой гаммы и предложила экстравагантную и элегантную одежду светлых тонов с яркими цветочными принтами, разнообразными красками.

По словам дизайнера, главным источником вдохновения стали для нее легендарные красавицы 1960-х годов, которые в годы перемен смогли создать самые запоминающиеся образы поколения. Коллекция напомнила о Шер и Джейн Фонде, Джин Шримптон и Твигги.

Модный Дом Юлии Яниной (Yanina Couture) основан в 1993 году. За годы работы дизайнера стали узнавать во всем мире. Среди клиентов Юлии такие мировые звезды, как Леди Гага, Дженнифер Лопез, Кейт Хадсон, Гвен Стефани, Жюльет Бинош, Эмма Робертс, Ева Лонгория, Джиджи Хадид, Крисси Тейген, Пэрис Хилтон, Джейми Чанг, Джесси Джей, Селин Дион, Рита Ора, Эмили Блант и другие.

Работы Юлии Яниной сочетают в себе дух европейской высокой моды с богатым наследием русских традиций декоративно-прикладного искусства. Модный Дом сохраняет и развивает искусство филигранной вышивки ручной работы, при этом дарит современным женщинам "ощущение игры", "чувство полета" и возможность меняться каждый день.

После показа состоялся закрытый вечерний прием, на котором выступил постоянный участник международного культурного проекта "Русские сезоны", российский пианист, народный артист республики Татарстан Рэм Урасин.

Рэм Урасин – один из выдающихся современных пианистов, лауреат международных конкурсов: International Chopin Competition in Warsaw (1995), Monte-Carlo Piano Masters (2001), Sydney International Piano Competition (2004) и других. Он развивает традиции русской фортепианной школы, объединяя в образе романтического героя кредо музыканта-мыслителя и виртуозную подачу.

В Германии музыкант принимал участие в XV конференции партнерских городов России и Германии, а 22 января в Посольстве Российской Федерации во Франции артист выступал при поддержке международного культурного проекта "Русские сезоны".

Возрастная категория 18+.

Официальный сайт Модного Дома Yanina Couture.

Instagram: @yaninacouture

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/