"Сочинский диалог" дал старт новым направлениям 2020 года

Москва, 24 января. Российско-австрийский форум общественности "Сочинский диалог" подвел итоги своей деятельности за 2019 год и объявил о планах на 2020 год. Развивая молодежный и региональный формат, "Сочинский диалог" организует ряд российско-австрийских летних школ, а также нетворкинг мероприятия для представителей российских и австрийских туристических стартапов.

"Молодежь и региональный формат – это то, благодаря чему Форум "Сочинский диалог" приобретает свое новое лицо, становясь уникальной платформой прямого диалога", – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австрии, Д.Е. Любинский во время первой региональной встречи "Сочинского диалога" в Зальцбурге в октябре 2019 года.

Начало 2020 года ознаменовалось для Российско-австрийского форума презентацией второго издания книги российских и австрийских историков "Россия – Австрия: вехи совместной истории". Книга стала научно-образовательным проектом, в котором представлен общий взгляд ученых на события истории двусторонних отношений с конца XV века до наших дней и освещаются сложные международные вопросы и вызовы современности. Важное и особое место в книге отведено работе российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", учрежденного 15 мая 2019 года, который в настоящее время является основным механизмом взаимодействия гражданских обществ России и Австрии и играет важную роль в двусторонних отношениях государств. Особенно значимым моментом является тот факт, что презентация книги состоялась на научно-практической конференции Гайдаровский форум - одной из ключевых площадок для привлечения ведущих мировых ученых и специалистов к совместному обсуждению политических вопросов и выработке предложений по развитию экономики России и других стран.

В 2019 году "Сочинский диалог" принял активное участие в подготовке и проведении ряда мероприятий. В сентябре делегация студентов "Сочинского диалога" посетила венскую ярмарку современного искусства Viennacontemporary по приглашению председателя правления ярмарки Д.Ю. Аксенова. В ноябре 2019 года "Сочинский диалог" организовал ряд знаковых мероприятий в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В декабре 2019 года "Сочинский диалог" провел в Москве презентацию детской книги "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию", написанную Карин Кнайсль, бывшей главой МИД Австрии, которая стояла у истоков появления форума "Сочинский диалог" в 2018 году.

Основной направленностью "Сочинского диалога" в 2020 году станут развитие молодежного движения, а также региональные измерения. В частности, планируется проведение летних российско-австрийских школ на базе ведущих университетов федерального значения по гуманитарно-техническому и естественно-научному профилям, а также проведение мероприятий для оказания содействия туристическим стартапам из различных регионов России и обмена опытом с потенциальными партнерами в Австрии.

"У нас большие планы на 2020 год, - комментирует Мария Матвеева, и.о. директора дирекции российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", - в июле мы планируем провести летние школы, благодаря которым "Сочинский диалог" выступит как инструмент академической дипломатии в медиапространстве двух стран. По окончании программы летних школ студенты получат сертификаты международного образца, которые также признаются и за рубежом".

О "Сочинском диалоге"

Форум "Сочинский диалог" — это площадка для установления и развития прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

"Сочинский диалог" создан 12 марта 2018 года, заявление о его создании подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Австрии Карин Кнайсль. В июне 2018 года президенты России и Австрии Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен договорились содействовать реализации планов и идей форума "Сочинский диалог". Сопредседателями "Сочинского диалога" являются президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат, президент Палаты экономики Австрии в 2000–2018 годах Кристоф Ляйтль и помощник президента Российской Федерации, министр образования и науки Российской Федерации в 2004–2012 годах Андрей Фурсенко.

О Гайдаровском форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Проводится в Москве с 2010 года в память об ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре (1956-2009).

О Карин Кнайсль

Карин Кнайсль - доктор философии по международному праву, владеет английским, немецким, французским, арабским, испанским, венгерским, итальянским языками и ивритом. В 1989–1998 годах находилась на австрийской дипломатической службе, с 1999 года – независимый исследователь и преподаватель. В 2017–2019 годы занимала должность министра иностранных дел Австрии. Читает лекции в Университете Святого Иосифа в Бейруте (Ливан), Европейской школе бизнеса в Гессене (Германия), Дипломатической академии в Вене и других учебных заведениях.