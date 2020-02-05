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Объявлен шорт-лист второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад

В него вошли 33 проекта из Санкт-Петербурга, Северодвинска, Великого Новгорода, Ухты и Калининграда

Москва, 5 февраля. Стал известен шорт-лист главной премии северо-запада России "Серебряный Лучник" - Северо-Запад. В этом году в него вошли 33 проекта, их представили компании из Санкт-Петербурга, Северодвинска, Великого Новгорода, Ухты и Калининграда.

Публичные защиты авторов проектов, представленных в семи номинациях, начнутся 7 февраля в 10:00 в здании Двенадцати коллегий, в актовом зале СПбГУ. Церемония награждения лауреатов состоится в этот же день, вечером, там же.

Оператором премии на Северо-Западе страны выступает агентство "АГТ". Мероприятие проходит при поддержке ведущих отраслевых организаций страны, таких как "Норильский никель", авиакомпания "Россия" и "Газпром переработка".

В качестве соорганизатора премии выступил Санкт-Петербургский государственный университет.

В каждой из семи номинаций представлено от трех до шести проектов, набравших наибольшее количество баллов согласно стандартам, закрепленным Национальной премией "Серебряный Лучник": сложность целей и значимость проекта, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегичность. В шорт-лист премии вошли проекты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам предварительного этапа голосования экспертов.

Оценивалась также их связанность с предыдущими и последующими проектами компании, комплексность, разнообразие и адекватность тактик и инструментов целям проекта и качество их воплощения, достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач, экономическая и медийная эффективность проекта.

Список проектов второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад, допущенных к публичным защитам:

"Лучший проект в области корпоративных коммуникаций"

1. "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" / "Летописцы подвига, кино и журналистика во время блокады" / Санкт-Петербург.

2. Банк "Санкт-Петербург" / Медиакомпания "Бумага" - "Лучше здесь". Встречи петербургских предпринимателей с "Банком "Санкт-Петербург" / Санкт-Петербург.

3. Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" / Пресс-тур по экосистеме Сбербанка "Искусство бизнеса" / Санкт-Петербург. 

4. ООО "Газпром трансгаз Ухта" / Комплекс выставочных залов ООО "Газпром трансгаз Ухта" / Ухта. 

"Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности" 

1. СПГБУК "Государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих" / II общегородской фестиваль "Эстафета доброты" / Санкт-Петербург.

2. Автономная некоммерческая организация "Балтийский центр социальных инноваций" / Квест: Интернет безопасный / Калининград.

3. ООО "Газпром переработка" / Проект "СУДЬБА НА ВЫБОР" / Санкт-Петербург.

4. Группа компаний "Новартис" / День социального партнерства "Новартис" /Санкт-Петербург - Москва.

5. Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" / Юный финансист / Санкт-Петербург.

"Лучший проект по продвижению государственных, общественных и социальных программ"

1. Автор проекта Юрий Строфилов / Проект "Курчатов" / Санкт-Петербург.

2. АНО – Центр развития социальных и образовательных проектов "Аура" / Экотропа "Королевский бор": увидеть и сохранить / Калининградская область.

3. АО "Телерадиокомпания "Петербург" / Юбилейные "Алые паруса" / Санкт-Петербург. 

4. Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ / Учебно-образовательный пресс-центр / Санкт-Петербург. 

5. Газета "Metro" / Я - предприниматель Ленинградской области / Санкт-Петербург. 

6. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями / Кадровый конкурс "Мой город – мои возможности" / Санкт-Петербург. 

"Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа"

1. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" / Инженеры искусств: культурный код университета и города Петра Великого / Санкт-Петербург. 

2. ООО "Бонава Санкт-Петербург" / Forward together! (Движемся вперед вместе!) / Санкт-Петербург.

3. Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" / "Спасибо, коллеги!" / Санкт-Петербург. 

"Лучший проект в области digital-коммуникации"

1. SMETANA / Доброшрифт / Санкт-Петербург - Москва.

2. Фонд "Живая классика" / Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" / Санкт-Петербург.

3. ПАО "Газпром нефть" / Видеоспецпроекты "Газпром нефти" / Санкт-Петербург.

4. АО "Центр судоремонта "Звездочка" / Проект "Селфи на верфи" / Северодвинск. 

5. Студия интернет-маркетинга Siluet Studio / Мобильное приложение "Петербургское образование. Электронный дневник" / Санкт-Петербург. 

"Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций"

1. ООО "Невский Пассаж" / "Наш новый Пассаж" / Санкт-Петербург.

2. ГК "Деловые Линии" / ГК "Деловые Линии" – участник международного мотопробега "Дорога Дружбы" / Санкт-Петербург. 

3. ООО "Экспофорум-Интернешнл" / Маркетинговое мероприятие "МИМИКОН" / Санкт-Петербург. 

4. "Ситимобил" / Запуск Ситимобил в Санкт-Петербурге / Санкт-Петербург. 

"Лучший проект в области развития и продвижения территорий"

1. Автономная некоммерческая организация "Центр организации спортивных мероприятий" / III Международный фестиваль спорта – ecoFest Ruskeala / Калаамское с.п., Карелия. 

2. АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" / Проект "Русь Новгородская" / Великий Новгород. 

3. АО "Авиакомпания "Россия" / "Год театра в "России" / Санкт-Петербург. 

4. Сообщество Питерских блогеров / Открывая Серебряное ожерелье / Санкт-Петербург. 

5. Фонд "Живая классика" / Конкурс идей новых достопримечательностей "Культурный след" / Санкт-Петербург. 

6. Администрация Светлогорского городского округа, Общественно-культурное пространство "Телеграф" / Проект "Смотритель озера" / Светлогорск. 

Экспертное жюри второй премии "Серебряный Лучник" - Северо-Запад представлено руководителями PR-подразделений ведущих российских компаний и ведомств. Возглавляет жюри вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании ПАО "Норильский никель" Лариса Зелькова.

Деловая часть, включающая в себя защиты лучших проектов перед жюри, состоится 7 февраля 2020 года, в 10:00 в здании Двенадцати коллегий (актовый зал СПбГУ) по адресу: Менделеевская линия, 2. Вход свободный.

Возрастная категория 16+.

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